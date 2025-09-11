news_header_top
Общество 11 сентября 2025 13:08

В рамках Kazan Digital Week состоится гала-матч «Кубок победы»

Изображение предоставлено организаторами мероприятия

В рамках международного форум Kazan Digital Week – 2025 18 сентября в столице Татарстана пройдет хоккейный гала-матч «Кубок победы». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В 18.30 на малой арене Дворца спорта сойдутся две команды: «Правительство Республики Татарстан» и «ЦифроVой СпецнаZ».

Зрителей ждет не только увлекательная игра, но и целая шоу-программа, включающая: световое шоу, яркое выступление фигуристов, розыгрыш более 50 призов, интерактивные зоны для болельщиков и автограф-сессию от хоккеистов «Ак Барса».

«Приходите поддержать любимую команду и зарядиться атмосферой большого спортивного праздника!» – призывают организаторы.

Для посещения мероприятия необходима регистрация по ссылке.

Международный форум Kazan Digital Week – 2025 пройдет в столице Татарстана с 17 по 19 сентября 2025 года. Мероприятие состоится в международном выставочном центре «Казань Экспо» в очном и онлайн-формате. Это уникальное событие объединит экспертов и профессионалов со всего мира для обсуждения актуальных вопросов цифровой трансформации и обмена передовым опытом.

Основные темы форума будут включать, в частности, интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии в государственном управлении, цифровую индустрию 4.0, кибербезопасность нового времени, экосистему финтех, инновации в бизнесе, цифровые технологии в здравоохранении и медицине, образовании, сельском хозяйстве, культуре и туризме.

#Kazan Digital Week #хоккей
