ИИ, криптофорум и будущее технологий: что готовит Kazan Digital Week 2025

Kazan Digital Week 2025 станет рекордным: в Казани соберутся 20 тыс. участников из 60 стран, чтобы обсудить цифровые технологии. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев отметил растущий интерес к российским IT-решениям за рубежом. О том, как в Татарстане сделали ставку на форум еще в 2020-м и не прогадали, – в материале «Татар-информа».





Международный форум Kazan Digital Week пройдет в столице Татарстана с 17 по 19 сентября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Форум Kazan Digital Week привлекает внимание не только в России, но и за ее пределами

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сегодня на пресс-конференции в агентстве «ТАСС» анонсировал Международный форум Kazan Digital Week (KDW). Событие пройдет с 17 по 19 сентября. Форум в шестой раз соберет предпринимателей, IT-специалистов, представителей госорганов России и мира.

«У нас ожидается более 20 тыс. участников – это примерно в два раза больше, чем собрал первый форум. 200 компаний, 15 тыс. квадратных метров, где можно будет ознакомиться с передовыми интересными решениями. Очень насыщенная деловая программа – порядка 100 мероприятий. Все наши компании-лидеры представлены. 60 стран в этом году примет участие. Мы отмечаем рост интереса к форуму не только внутри страны, но и за ее пределами», – сообщил федеральный министр.

В Москву на презентацию Kazan Digital Week 2025 приехал и министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин. Он вспомнил, что работа над первым форумом проводилась в «ковидный» 2020 год. Хотя это было непросто, сегодня ясно, что усилия оказались не напрасными.

«Большой интерес наших международных партнеров к Российской Федерации и городу Казани обусловлен тем, что Россия и Татарстан могут предложить сегодня решения отечественных IT-компаний, которые являются конкурентоспособными на глобальных и мировых рынках. В первую очередь потому, что мы являемся сами участниками этого процесса», – считает Хайруллин.

Максут Шадаев: «У нас ожидается более 20 тыс. участников – это примерно в два раза больше, чем собрал первый форум» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он заявил, что в Татарстане все рабочие места в госорганах переведены с западного продукта Windows на операционную российскую систему Astra Linux. Вместо Microsoft Exchange используется почтовая система VK WorkSpace. У российских разработчиков есть решения в области кибербезопасности, видеосвязи.

«Интерес к нашей площадке обусловлен тем, что мы даем возможность обмена опытом и идеями не только между представителями регионов Российской Федерации, но и, конечно, с международными партнерами, которые к нам приедут», – сказал Хайруллин.

Новинки форума этого года

Айрат Хайруллин перечислил особенности форума этого года. Первое – возрастет число международных спикеров. Второе – большое внимание к технологиям искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект – это как тот маяк, на который мы внимательно смотрим, а площадка KDW – это та платформа, которая освещает путь к маяку», – сказал Хайруллин.

Айрат Хайруллин перечислил особенности форума этого года Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

При этом, по словам министра, важно применять ИИ не ради самого факта его использования, а для повышения конкурентоспособности. Он привел в пример работу с цифровой платформой для госслужащих «Госпромпт» в Казани.

«Это наше ноу-хау, которое позволяет повысить качество работы чиновников, увеличить скорость и, самое главное, повысить в целом качество госуправления», – сказал Хайруллин.

В дни форума пройдет битва мини-роботов с призовым фондом в 1 млн рублей. В ней примут участие 22 команды из Татарстана и 16 – из других российских регионов.

«Наша задача – популяризировать инженерное образование среди школьников, потому что именно они собирают, печатают, проектируют роботов. И в ринге роботы должны показать свою конкурентоспособность», – анонсировал министр.

Призовой фонд в 600 тыс. рублей разыграют на турнире по кибербезопасности, который пройдет накануне форума, 14 сентября.

Впервые пройдет криптофорум, на который съедутся лидеры отрасли из СНГ и зарубежья. Событие привлечет 3,5 тыс. команд и более сотни экспертов.

На текущий момент 100% выставочных площадей компании забронировали Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стенд на Kazan Digital Week стоит 50 тыс. рублей

«На текущий момент 100% выставочных площадей у нас уже компании забронировали. Это на 30% больше, чем в прошлом году. И 8% из них – это зарубежные компании», – сообщил Хайруллин.

Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов рассказал, что стоимость стенда – 50 тыс. рублей. Такой ценник установлен для того, чтобы у малого и среднего бизнеса была возможность презентовать себя. По его мнению, выставка на KDW – это реальный шанс найти клиентов, заказчиков.

«Мы готовы поделиться и организовать персональные встречи и рабочие сессии с ведущими экспертами по запросам участников форума, которые приезжают из-за рубежа», – отметил Рифкат Минниханов.

Он анонсировал еще несколько событий на KDW. Например, с участием мэра Казани Ильсура Метшина пройдет круглый стол мэров «Как цифровизация меняет города», состоятся ярмарка вакансий, совместная деловая сессия с Министерством иностранных дел РФ, образовательная IT-конференция «Up!Date 2025». В четвертый раз проведут Всероссийскую студенческую кибербитву, но впервые в ней примут участие ветераны СВО.

В целом деловая программа включает более 160 сессий, а форум соберет около 1 тыс. спикеров.

Планируется подписание 74 соглашений, тогда как в прошлом году их число составило 43.

Рифкат Минниханов считает, что выставка на KDW – это реальный шанс найти клиентов и заказчиков Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Приезжаешь в ряд стран – там карточкой-то не оплатить»

Форум Kazan Digital Week приносит реальные результаты, отметили участники пресс-конференции.

«Мы видим большой интерес к продуктам татарстанских и российских компаний. Татарстан становится евразийским хабом, экспортером решений для глобального Юга», – заявил Хайруллин.

По его словам, Россия и Татарстан в частности имеют крайне успешный опыт в области внедрения цифровых решений. Начиная от Госуслуг и заканчивая такси, кинотеатрами, мессенджерами, доставкой еды.

«Приезжаешь в ряд стран – там карточкой-то не оплатить. Никаких СБП (Система быстрых платежей) там знать не знают. Мы смотрим на это с той точки зрения, что мы ряд решений можем предложить другим странам», – сказал татарстанский министр.

О росте интереса к российским IT-решениям заявил и федеральный министр Максут Шадаев. По его словам, это связано с тем, что многие страны видят попытки западных вендоров ограничить использование своих продуктов в России.

«Перед многими странами возникает вопрос, как защититься от такой глобальной зависимости от одной стороны. Поэтому многие страны приезжают, активно смотрят наши решения, приглашают к себе. В этом смысле у нас очень хорошая перспектива. Скоро увидимся на форуме!» – заключил Шадаев.