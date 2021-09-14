В рамках гастрольного тура Госоркестр Башкортостана вновь посетит Набережные Челны

Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан даст сольный концерт в Органном зале Набережных Челнов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил генеральный директор оркестра — заслуженный артист Республики Башкортостан Артур Назиуллин.

«Для нас приезд в Татарстан — всегда значимое событие. Наш первый гастрольный тур по республике, который прошел в апреле этого года, был встречен татарстанцами очень тепло. Наш коллектив получил большой отклик от профессионального сообщества, интеллигенции, прессы и слушателей. Мы с радостью и предвкушением возвращаемся в нашу дружественную республику», — признался Назиуллин.

В этот раз в программе концерта прозвучит Пятая симфония Густава Малера — полотно, объединившее в себе две эпохи: венский классицизм XVIII века и модернизм начала XX века. Симфония полна ярких контрастов, а лирическая кульминация — Адажиетто — является одной из самых красивых объяснений в любви, существующих в симфонической музыке.

«Безусловно, Пятая симфония — хоть и красивейшее, но сложнейшее полотно, которое является своеобразной проверкой для оркестра на зрелость и профессионализм. Еще три года назад наш оркестр, увы, не был в должной форме, чтобы его осилить. Но Госоркестр Башкирии ударными темпами доказывает, что может находиться на одной ступени с ведущими профессиональными коллективами. Конечно, нам еще есть куда расти и к чему стремиться, но я рад, что сегодня качественное исполнение Пятой симфонии Малера для нас является нормой. Безусловно, это результат трехлетней кропотливой работы», — рассказал Артур Назиуллин.

Он отметил, что город и концертная площадка были выбраны неслучайно. В свой прошлый визит коллектив высоко оценил акустический потенциал челнинского Органного зала.

По признанию Назиуллина, в числе оркестрантов окажутся и четверо выпускников Казанской государственной консерватории имени Жиганова, двое из которых приняты в штат оркестра еще в прошлый визит коллектива в Казань.

«К нам всё чаще приезжают наши коллеги-музыканты из разных регионов, в том числе и из Татарстана. Те ребята, которые пришли к нам в апреле, прижились окончательно. Мы приветствуем некую ротацию, она всегда благотворно влияет на развитие профессионального исполнительства в целом. В этом смысле мы открыты», – подчеркнул Артур Назиуллин.

За дирижерский пульт встанет главный дирижер оркестра — заслуженный артист Республики Башкортостан Дмитрий Крюков. Концерт пройдет в рамках гастрольного тура, который охватит шесть городов России.

В частности, 15 и 16 сентября оркестр выступит в Ишимбае и Стерлитамаке, где исполнит Венгерские танцы Иоганнеса Брамса. 18 сентября запланирован концерт в Набережных Челнах, после чего оркестр вновь вернется в Башкортостан, где 20-го выступит в Учалах, а 21-го — в Белорецке с разнообразной симфонической программой. Финальным аккордом гастрольного тура станет концерт в Магнитогорске 22 сентября.