В районы Купянска и Изюма прибывают российские комплексы ПВО «Панцири» и ЗРК С-300

Военные корреспонденты «Русской весны» заявили, что российские комплексы ПВО «Панцири» и ЗРК С-300 уже прибывают в районы Купянска и Изюма. Это сообщение в своем телеграм-канале военкоры сопроводили видеороликом, на котором видна переборка вооружения.

«Панцири и С-300 едут сшибать самолеты ВВС Украины у Купянска и Изюма», — говорится в подписи к видео.

Ранее Минобороны опубликовало кадры переброски военных и техники на Харьковское направление. Это связано с тем, что 8 сентября ВСУ начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Сообщалось, что росссийские военные отбросили ВСУ от Балаклеи, однако попытки наступления продолжились.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент России Владимир Путин.