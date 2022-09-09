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Политика
9 сентября 2022  15:52

Видео: Минобороны показало переброску военных и техники на Харьковское направление

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Министерство обороны России опубликовало кадры переброски военных и техники на Харьковское направление.

На видеофрагментах показана колонна бронетранспортеров БТР-82А, армейские грузовики, гаубицы, а также инженерная и другая техника. 

Ранее министерство также показало процесс боевой работы вертолетов Ми-8 и Ка-52 на Украине.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. За это время союзным силам удалось освободить от националистов ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.

Видео: Минобороны России

#спецоперация на Украине #минобороны рф
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