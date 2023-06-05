В районе взрывов на «Северных потоках» репортер The Grayzone нашел дайверский ботинок

Во время независимой экспедиции к месту взрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» репортер The Grayzone обнаружил ботинок, который носят дайверы ВМС Соединенных Штатов и Украины. Об этом передает RT.

24 мая репортер отправился на лодке к месту диверсии и в прямом эфире просматривал видео, снятое подводным дроном, на котором были замечены повреждения трубопровода.

«На экране появился странный объект. Это были черно-оранжевые дайверские ботинки», — говорится в материале The Grayzone.

Авторы определили модель, которая похожа на данный ботинок, — она используется американскими и украинскими Военно-морскими силами.

Напомним, 25 мая российский МИД выразил протест Германии, Дании и Швеции из-за отсутствия результатов расследований по «Северным потокам».