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В районе взрывов на «Северных потоках» репортер The Grayzone нашел дайверский ботинок
Во время независимой экспедиции к месту взрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» репортер The Grayzone обнаружил ботинок, который носят дайверы ВМС Соединенных Штатов и Украины. Об этом передает RT.
24 мая репортер отправился на лодке к месту диверсии и в прямом эфире просматривал видео, снятое подводным дроном, на котором были замечены повреждения трубопровода.
«На экране появился странный объект. Это были черно-оранжевые дайверские ботинки», — говорится в материале The Grayzone.
Авторы определили модель, которая похожа на данный ботинок, — она используется американскими и украинскими Военно-морскими силами.
Напомним, 25 мая российский МИД выразил протест Германии, Дании и Швеции из-за отсутствия результатов расследований по «Северным потокам».
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