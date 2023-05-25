Россия обвинила ФРГ, Данию и Швецию в сокрытии виновников подрыва «Северных потоков»

Российский МИД выразил решительный протест Германии, Дании и Швеции за отсутствие результатов в расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

«25 мая в МИД России были вызваны послы ФРГ, Дании и Швеции, которым был заявлен решительный протест в связи с полным отсутствием у нас результатов якобы проводимых властями этих стран национальных расследований диверсий на „Северных потоках“ в сентябре 2022 года, их неспособностью обеспечить транспарентность следственных действий», — сказано в сообщении.

Уклонение властей этих стран от взаимодействия с Москвой в данном деле и игнорирование послания Премьера Михаила Мишустина о необходимости проведения всестороннего и открытого расследования с участием представителей российских властей и ПАО «Газпром», направленное еще в октябре 2022 года, игнорирование нот российских посольств на этот счет МИД расценивает как неприемлемое.

В ведомстве констатировали, что упомянутые страны не заинтересованы в установлении подлинных обстоятельств данной диверсии, своими действиями они, наоборот, явно затягивают время и пытаются скрыть следы и истинных виновников преступления.

«При этом неслучайно в СМИ сбрасываются „утечки“ малоправдоподобных версий с желанием запутать ситуацию», — подчеркнули в МИД.