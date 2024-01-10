В районах Татарстана по народной программе обновляются Дома культуры и сельские клубы

Дома культуры и сельские клубы обновляются в районах Татарстана по народной программе «Единой России». Перед новым годом объекты культуры открылись в Апастовском и Арском районах, а также в Новошешминске.

В Апастовском районе открыты сразу три объекта. Они возведены по национальному проекту «Культура». По федеральной программе «Культурная среда» открылись дома культуры в селах Средний Биябаш, Малые Болгояры и деревне Шемяково.

Площадь ДК в Среднем Биябаше и Шемяково, рассчитанных на 45 мест, составляет 150 кв. метров. Дом культуры в селе Малые Болгояры площадью 249,9 кв. метров вмещает 100 человек.

На открытии клуба в Шемяково присутствовали депутаты Госдумы РФ Марат Нуриев и Ильдар Гильмутдинов, замминистра культуры РТ Ленар Хакимзянов, секретарь Апастовского местного отделения «Единой России», глава района Айрат Зиганшин. Для жителей выступили артисты татарской эстрады, гости подарили клубу музыкальное оборудование.

Новый клуб в селе Шура Арского района площадью 150 кв. метров построен за 10 месяцев. В рамках федеральной программы «Культурная среда» на возведение объекта выделено 14 млн рублей, из местного бюджета – 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации. Зрительный зал в клубе рассчитан на 45 мест. В ДК имеются гримерные комнаты, современная библиотека, 2 санузла, фойе, методический кабинет. Объект оборудован для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время в сельском клубе действуют семь культурно-досуговых формирований, в которых занимаются 76 человек всех возрастов. В библиотеку записаны более 100 человек.

Серьезная реконструкция коснулась районного Дома культуры Новошешминска. Он был построен около 40 лет назад. В ходе ремонта в здании обновлены зрительный зал и кабинеты, установлено современное освещение. В зале заменены зрительские кресла, закуплена современная музыкальная аппаратура.

Как отметил секретарь Новошешминского местного отделения «Единой России», глава района Вячеслав Козлов, «по окончании ремонтных работ сельчане получат современное сельское учреждение культуры, отвечающее стандартам качества предоставления услуг, а участники художественной самодеятельности села — возможность развивать свое творчество в обновленном и красивом здании».

Национальные проекты были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году. В национальный проект «Культура» включены три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в районах Татарстана по нацпроекту продолжается строительство ФАПов.