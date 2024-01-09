В районах Татарстана по нацпроекту продолжается строительство ФАПов

Строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) продолжается в районах Татарстана. Их возведение идет по национальному проекту «Здравоохранение», в рамках народной программы «Единой России». Партийный десант контролирует ход работ на этапах строительства, единороссы принимают участие в открытии объектов.

Сразу два фельдшерско-акушерских пункта открылись перед новым годом в Лениногорском районе – ФАПы заработали в селах Нижние Чершилы и Мордовская Кармалка. На прилегающей территории второго объекта весной проведут благоустройство и озеленение, сообщил на открытии секретарь Лениногорского местного отделения партии, глава района Рягат Хусаинов.

Накануне нового года ФАП открылся в селе Большой Арташ Сабинского района. На открытии присутствовали секретарь Сабинского местного отделения «Единой России», глава района Раис Минниханов, депутат, глава Арташского сельского поселения Алмаз Аглямзянов, главврач Сабинской ЦРБ Марат Юсупов.

ФАП будет обслуживать более 300 жителей села. В здании расположены процедурный кабинет, кабинет приема населения, санитарная комната.

Фельдшерско-акушерский пункт начал работать в преддверии нового года и в селе Утыз Имян Черемшанского района, где проживают около 500 человек. ФАП оснащен смотровой и процедурно-прививочным кабинетами, подключен ко всем коммуникациям. В настоящее время в Черемшанском районе насчитывается 34 ФАПа, 14 из них – модульных. В 2024 году планируется установить еще 1 модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Верхняя Кармалка, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Еще один пункт открылся в селе Корноухово Рыбно-Слободского района Татарстана. Он стал восемнадцатым по счету в районе. На открытии секретарь Рыбнослободского местного отделения, глава района Радик Ислямов выразил уверенность, что новый ФАП поможет улучшить качество оказания медицинской помощи.

ФАПы, построенные по национальному проекту, оснащаются всем необходимым медицинским оборудованием, изделиями для оказания доврачебной и неотложной помощи. Так, в оснащение входят электрокардиограф, дефибриллятор, электрическое термоодеяло, ручной дыхательный аппарат. Также в распоряжении фельдшера есть спинальный щит, носилки, пульсоксиметр, комплект транспортных шин.

В ФАПах будет организовано проведение профилактических осмотров. В комплектацию ФАПа входит гинекологическое кресло, ингалятор для проведения кислородной терапии, прибор для измерения артериального давления, фонендоскоп, костыли, термометры, стетоскоп. Также есть экспресс-измерители глюкозы, холестерина и гемоглобина, спирометр, весы и ростомер.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»