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Общество 26 ноября 2024 17:53

В районах РТ пройдут встречи с жителями, желающими работать вахтой в компании «КАМАЗ»

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В среду, 27 ноября, пройдут встречи представителей ПАО «КАМАЗ» с гражданами Бавлинского и Ютазинского муниципальных районов, которые работают вахтой, а также членами их семей и самозанятыми, не осуществляющими деятельность. Мероприятия проводят в целях укомплектования компании кадрами. Причем предприятие планирует привлекать потенциальных сотрудников в то числе из других районов Татарстана.

Отметим, что инициатором проведения мероприятий выступает Минтруда РТ, ПАО «КАМАЗ» и муниципальные образования.

Ожидается, что по результатам проведенных встреч частично сможет обеспечиться кадровая потребность предприятия. Кроме того, увеличатся налоговые поступления от физических лиц в бюджет республики.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ

Время

Муниципальный район

Место проведения

Вступительное слово от района

Контактное лицо

10:00

Бавлинский муниципальный район

Здание администрации, зал заседании 3 этаж.

Адрес: Бавлинский район, г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 20.

Глава Бавлинского муниципального района, Председатель Совета Бавлинского муниципального района, Мэр города Бавлы

ГУЗАИРОВ

Ильяс Исмагилович

(Выступление до 3 мин.)

Присутствует 150 чел.

Мингалиева Эльвира Сириновна

Заместитель руководителя Исполнительного комитета по экономическому развитию

+7 (85569) 6-07-06.

Шарапова Светлана Робертовна

Начальник отдела ГКУ "ЦЗН РТ" по Бавлинскому району

+7 (85569) 5-62-29

13:00

Ютазинский муниципальный район

Здание администрации, зал заседании.

Адрес: Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина, д. 38.

Первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района

ГИБАДУЛЛИНА

Зульфия Закуановна

(Выступление до 3 мин.)

Присутствует 150 чел.

Гибадуллина Зульфия Закуановна

Первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Ютазинского района

89375839222, 8(85593) 2-42-05

Исмагилова Гульнара Ганиевна

Заместитель начальника отдела территориального развития

+7 (85593) 2-42-06

Кашафутдинова Марина Владимировна

Директор ГБУ "Центр занятости населения Ютазинского района"

+7 (85593) 2-98-00

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