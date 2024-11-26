В районах РТ пройдут встречи с жителями, желающими работать вахтой в компании «КАМАЗ»

В среду, 27 ноября, пройдут встречи представителей ПАО «КАМАЗ» с гражданами Бавлинского и Ютазинского муниципальных районов, которые работают вахтой, а также членами их семей и самозанятыми, не осуществляющими деятельность. Мероприятия проводят в целях укомплектования компании кадрами. Причем предприятие планирует привлекать потенциальных сотрудников в то числе из других районов Татарстана.

Отметим, что инициатором проведения мероприятий выступает Минтруда РТ, ПАО «КАМАЗ» и муниципальные образования.

Ожидается, что по результатам проведенных встреч частично сможет обеспечиться кадровая потребность предприятия. Кроме того, увеличатся налоговые поступления от физических лиц в бюджет республики.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ

