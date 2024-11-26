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В районах РТ пройдут встречи с жителями, желающими работать вахтой в компании «КАМАЗ»
В среду, 27 ноября, пройдут встречи представителей ПАО «КАМАЗ» с гражданами Бавлинского и Ютазинского муниципальных районов, которые работают вахтой, а также членами их семей и самозанятыми, не осуществляющими деятельность. Мероприятия проводят в целях укомплектования компании кадрами. Причем предприятие планирует привлекать потенциальных сотрудников в то числе из других районов Татарстана.
Отметим, что инициатором проведения мероприятий выступает Минтруда РТ, ПАО «КАМАЗ» и муниципальные образования.
Ожидается, что по результатам проведенных встреч частично сможет обеспечиться кадровая потребность предприятия. Кроме того, увеличатся налоговые поступления от физических лиц в бюджет республики.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ
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Время
|
Муниципальный район
|
Место проведения
|
Вступительное слово от района
|
Контактное лицо
|
10:00
|
Бавлинский муниципальный район
|
Здание администрации, зал заседании 3 этаж.
Адрес: Бавлинский район, г. Бавлы, ул. Куйбышева, д. 20.
|
Глава Бавлинского муниципального района, Председатель Совета Бавлинского муниципального района, Мэр города Бавлы
ГУЗАИРОВ
Ильяс Исмагилович
(Выступление до 3 мин.)
Присутствует 150 чел.
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Мингалиева Эльвира Сириновна
Заместитель руководителя Исполнительного комитета по экономическому развитию
+7 (85569) 6-07-06.
Шарапова Светлана Робертовна
Начальник отдела ГКУ "ЦЗН РТ" по Бавлинскому району
+7 (85569) 5-62-29
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13:00
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Ютазинский муниципальный район
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Здание администрации, зал заседании.
Адрес: Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина, д. 38.
|
Первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района
ГИБАДУЛЛИНА
Зульфия Закуановна
(Выступление до 3 мин.)
Присутствует 150 чел.
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Гибадуллина Зульфия Закуановна
Первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Ютазинского района
89375839222, 8(85593) 2-42-05
Исмагилова Гульнара Ганиевна
Заместитель начальника отдела территориального развития
+7 (85593) 2-42-06
Кашафутдинова Марина Владимировна
Директор ГБУ "Центр занятости населения Ютазинского района"
+7 (85593) 2-98-00
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