На каждого безработного – 10 вакансий: чем завлекает «КАМАЗ» рабочих в районах Татарстана

Встречи представителей КАМАЗа прошли с потенциальными работниками сразу в трех районах Татарстана

Фото: © Гулия Фаизова

«На одного безработного более 10 вакансий»

Затянувшийся кадровый голод подстегивает работодателей Татарстана к повышению заработных плат, расширению пакета соцгарантий и поиску новых способов привлечения сотрудников. Очные встречи с потенциальными работниками сразу в трех районах Татарстана провело за один день ПАО «КАМАЗ».

Тур по районам стартовал утром в селе Старое Дрожжаное. На встречу в здание исполкома были приглашены представители 19 сельских поселений – безработные, люди, работающие вахтовым методом, и все желающие. Некоторые рабочие пришли с семьями. Перед собравшимися выступил замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Адель Мубаракшин. Он коротко обрисовал ситуацию на рынке труда.

«На единой цифровой платформе «Работа в России» сегодня заявлено более 35 тыс. вакансий. В республике 3,3 тыс. безработных. Цифры говорят сами за себя: на одного безработного приходится более 10 вакансий. Заработную плату предлагают конкурентную», – сообщил он.

Адель Мубаракшин: «На платформе «Работа в России» заявлено более 35 тыс. вакансий. В республике 3,3 тыс. безработных. Цифры говорят сами за себя» Фото: © Гулия Фаизова

Представитель Минтруда РТ подчеркнул, что помимо высоких зарплат по наиболее востребованным специальностям работодатели региона предлагают разные меры поддержки: путевки в санатории, выплаты при рождении ребенка, медуслуги, компенсацию питания.

«Важно и нужно обратить внимание на предлагаемые работодателями республики вакансии, которые могут оказаться гораздо привлекательнее, чем те, которые есть при работе вахтовым методом. Работодатели предлагают работу вахтовым методом в пределах республики», – аргументировал он.

Мубаракшин пояснил, что главная цель этой встречи в том, чтобы жители республики обратили свое внимание на вакансии, представленные в регионе. К примеру, сельхозработники смогут подработать в конце сезона и приобрести новые навыки.

«Республика задумалась о том, чтобы сохранять свой кадровый потенциал, чтобы наши работники не переезжали в другие регионы и субъекты. Мы все-таки призываем граждан не расставаться с близкими надолго, рассматривать Татарстан. Понятно, что вахтовым методом можно заработать больше, но и в Татарстане конкурентная зарплата», – отметил он в беседе с журналистами.

На встречу в здание исполкома были приглашены представители 19 сельских поселений – безработные, люди, работающие вахтовым методом, и все желающие Фото: © Гулия Фаизова

До 2030 года внедрят более 600 роботов, способных заменить 10 тыс. человек

Замдиректора прессово-рамного завода ПАО «КАМАЗ» по персоналу Лейсан Хайруллина рассказала жителям Дрожжановского района о развитой социальной инфраструктуре Набережных Челнов и условиях работы на предприятии.

«Мы предлагаем работу как вахтовым методом, так и на постоянной основе. Вахтовым методом – два месяца работы, один месяц отдыха. Есть два рабочих графика – 6 дней в неделю по 10 часов либо 5 дней в неделю по 12 часов. Зарплата начисляется за вахту за два календарных месяца плюс один месяц межвахтового отдыха», – пояснила она.

Уровень зарплаты определяется квалификацией и сложностью работы, ее количеством и качеством. Базовая часть состоит из оклада, индивидуальной надбавки и премии. Есть доплаты за вредные условия труда и ночные смены. Спикер подробно рассказала об условиях компенсации проезда и арендного жилья вахтовикам.

«Приглашаем на постоянную работу, есть бесплатное общежитие. Мы строим арендные дома, можно при желании заселиться. Первый дом сдали в прошлом году, он заселен. Квартиры обустроены мебелью, техникой, абсолютно ничего своего везти не надо. Оплата за арендное жилье намного дешевле коммерческой стоимости», – уточнила Хайруллина.

Лейсан Хайруллина рассказала о развитой социальной инфраструктуре Набережных Челнов и условиях работы на предприятии Фото: © Гулия Фаизова

По ее словам, в этом году планируется сдача еще двух-трех домов. Рядом с ними развитая инфраструктура – детсады, школы, магазины. Говоря о мощи автогиганта и его 30 заводах на территории всей страны, Хайруллина привела для понимания интересное сравнение.

«Каждый наш завод по площади равен девяти футбольным полям», – сказала она.

На сегодняшний день на КАМАЗе трудятся 62 тыс. сотрудников по 735 профессиям и специальностям, ежедневно с главного сборочного конвейера сходят более 200 автомобилей. Для предприятия этот год – юбилейный, 55 лет назад был дан старт его строительству.

Кроме того, по данным Хайруллиной, сейчас идет активный процесс роботизации. Компания до 2030 года планирует внедрить 662 робота, способных заменить 10 тыс. человек.

На сегодняшний день на КАМАЗе трудятся 62 тыс. сотрудников по 735 профессиям и специальностям Фото: © Гулия Фаизова

Бесплатное обучение, питание и путевки в санаторий

А пока не внедрили роботов, различные предприятия КАМАЗа предлагают соискателям из районов 35 вакансий. В топ-10 вошли такие специальности, как наладчик автоматических линий, наладчик с программным управлением, слесарь-инструментальщик, шлифовщик, водитель категории C, D, E, токарь, фрезеровщик, мастер, сварщик, водитель погрузчика.

«Средняя заработная плата на КАМАЗе составляет 90 тыс. рублей. Чтобы получать такую зарплату, нужно иметь опыт работы. ПАО «КАМАЗ» уделяет большое внимание развитию персонала», – сообщил «Татар-информу» руководитель пресс-службы предприятия Олег Афанасьев.

Он сделал акцент на преимуществах работы на крупнейшем предприятии региона. Здесь сотрудники на регулярной основе проходят обучение, совершенствуют свои компетенции. Квалификацию в учебных центрах можно повысить бесплатно, а при желании освоить новую профессию.

«Для каждого мы подберем удобный график работы, а также работу вахтовым методом. Компания предлагает бесплатный проезд до места работы, частичную компенсацию проезда от постоянного места жительства до Набережных Челнов (в случае работы вахтовым методом)», – уточнили в пресс-службе.

Помимо бесплатного проживания в комфортабельном общежитии в центре города рабочим предлагают компенсацию затрат на аренду жилья и питание.

«Компенсация затрат на питание составляет от 120 до 360 рублей за рабочий день, в зависимости от графика», – добавили в пресс-службе.

Также для сотрудников предусмотрены бесплатные путевки в клинику-санаторий «Набережные Челны» и отдых по программе «Мать и дитя».

Видео: © Гакиль Камалетдинов

Вахтовики трудятся в Москве, Санкт-Петербурге, на севере, зарабатывают по 70-80 тыс. рублей

В настоящее время более 300 жителей Дрожжановского района работают за пределами Татарстана и зарабатывают примерно 70-80 тыс. рублей в месяц. К примеру, в Нижнечекурском сельском поселении насчитывается более 50 вахтовиков, они трудятся в Москве, Санкт-Петербурге и на севере.

«Они работают 15 дней через 15, получают хорошую зарплату», – отметил глава Нижнечекурского сельского поселения Артем Солдатов.

Он призвал вахтовиков старше 50 лет, работающих за пределами региона, подумать о своем здоровье и о будущей пенсии, вернуться на работу в родную республику.

Как сообщил «Татар-информу» начальник отдела Центра занятости населения РТ по Дрожжановскому району Роберт Низамов, сейчас работодатели района предлагают соискателям 21 вакансию в самых разных сферах – связи, сельского хозяйства и на производстве. В качестве безработных зарегистрировано 25 человек.

Вторая встреча КАМАЗа с рабочими прошла в полдень в Центре культурного развития Буинска. На нее было приглашено более 250 рабочих из деревень и сельских поселений Буинского района. Как сообщила директор Центра занятости Буинска Разиня Усманова, на сегодняшний день работодатели района предлагают 89 вакансий, в том числе 66 – по рабочим профессиям. Нужны электросварщики, слесари, уборщики, шлифовщики, инженеры, врачи. В районе зарегистрировано 32 безработных, а средний уровень зарплат составляет 50,4 тыс. рублей.

Помимо бесплатного проживания в комфортабельном общежитии в центре города рабочим предлагают компенсацию затрат на аренду жилья и питание Фото: © Гакиль Камалетдинов

В Минтруде Татарстана надеются, что другие предприятия Татарстана возьмут пример с КАМАЗа

Третья встреча ближе к вечеру состоялась в селе Большие Кайбицы Кайбицкого района с участием представителей 17 сельских поселений.

«Информацию о предстоящей встрече разместили в соцсетях, в официальных группах сельских поселений. Пригласили тех, кто работает вахтовым методом. По нашим данным, у нас таким методом работает более ста человек. Они заняты в основном Башкирии на строительстве М12, работают водителями, экскаваторщиками», – рассказала первый замруководителя исполкома Кайбицкого района Эльвира Загидуллина.

Средняя заработная плата по району составляет более 50 тыс. рублей.

На следующей неделе аналогичная встреча с участием кадровиков КАМАЗа пройдет в Бавлинском районе в ДК им. Мусы Джалиля. По данным заместителя руководителя исполкома по экономическому развитию Бавлинского района Эльвиры Мингалиевой, в районе 29 безработных и 57 вакансий. Многие люди раньше были заняты в нефтяной отрасли, но после ее оптимизации подались в вахтовики и теперь работают на севере. Уровень средней зарплаты по крупным и средним предприятиям района составляет 67,9 тыс. рублей, а с учетом малого бизнеса – 56,4 тыс. рублей.

Стоит отметить, что сегодня прошла первая из целой серии возможных встреч представителей крупных предприятий и организаций республики с соискателями. Представители Минтруда РТ надеются, что в эту работу в дальнейшем будут активно вовлечены и другие работодатели.