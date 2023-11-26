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СВО 26 ноября 2023 21:16

В Раифе матерям бойцов СВО вручили подарки и цветы

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В Раифе матерям бойцов СВО вручили подарки и цветы

Сегодня в Раифском сельском поселении Зеленодольского района РТ чествовали женщин, чьи сыновья участвуют в спецоперации. С Днем матери от имени главы муниципалитета их поздравил глава сельского поселения Илсур Нуриев.

Он вручил женщинам цветы, подарки, пожелал крепкого здоровья, благополучия и скорейшего возвращения их сыновей домой.

День матери был установлен указом Президента России Владимира Путина в 1998 году. Праздник нацелен на укрепление семейных устоев, поддержку традиции бережного отношения к женщине и почитание матерей. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале призвал татарстанцев поздравить самых дорогих и близких им людей.

Специальная военная операция проводится по решению Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

#международный день матери
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