В Раифе матерям бойцов СВО вручили подарки и цветы

Сегодня в Раифском сельском поселении Зеленодольского района РТ чествовали женщин, чьи сыновья участвуют в спецоперации. С Днем матери от имени главы муниципалитета их поздравил глава сельского поселения Илсур Нуриев.

Он вручил женщинам цветы, подарки, пожелал крепкого здоровья, благополучия и скорейшего возвращения их сыновей домой.

День матери был установлен указом Президента России Владимира Путина в 1998 году. Праздник нацелен на укрепление семейных устоев, поддержку традиции бережного отношения к женщине и почитание матерей. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале призвал татарстанцев поздравить самых дорогих и близких им людей.

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