В Раифе «Лед и свет», в Нижнекамске «Не просто Зимние игры», а в Елабуге — Фирдус Тямаев

Самое долгожданное для многих время — зимние каникулы — продлится с 29 декабря по 8 января. Как будут встречать новогоднюю ночь в крупных муниципалитетах Татарстана, как отметят Рождество православные и какие интересные события пройдут в скверах и парках — в обзоре «Татар-информа».





Новый год жители и гости Зеленодольска встретят на стадионе «Авангард»

Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

«Опять — 25!» в Зеленодольске

Новый год жители и гости Зеленодольска встретят на стадионе «Авангард». Для них подготовлена концертно-развлекательная программа «Опять — 25!».

31 декабря в 17:30 для пришедших на стадион зазвучат новогодние мелодии. Для гостей праздника будет организован чат поздравлений, посредством которого можно будет адресовать теплые слова близким людям.

В 18 часов начнется концертная программа с участием коллективов Зеленодольска. В 21:45 запланировано выступление главы муниципалитета Михаила Афанасьева и награждение отличившихся зеленодольцев. Финал танцевально-развлекательной программы с чатом поздравлений запланирован на 3 часа утра 1 января.

В январские праздники одним из популярных у казанцев (и не только) мест посещений традиционно становится расположенный на территории Зеленодольского района Раифский Богородицкий мужской монастырь.

С 30 декабря по 8 января на площади перед входом в обитель Раифского Богородицкого мужского монастыря будет проходить ежегодный Рождественский фестиваль ледовых и снежных скульптур «Лед и свет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 30 декабря по 8 января на площади перед входом в обитель будет проходить ежегодный Рождественский фестиваль ледовых и снежных скульптур «Лед и свет». В этом году мероприятие наберет еще больший масштаб. Гости фестиваля смогут увидеть многометровые авторские композиции изо льда и снега, принять участие в различных мастер-классах, посетить «Миссионерскую юрту». Кроме того, будут работать ярмарка, ледяной каток и многое другое.

«Цель фестиваля заключается в возрождении семейных традиций и народной культуры проведения православных праздников. Центральной темой, как и всегда, является Рождество Христово, и именно ему посвящена большая часть уникальных снежных композиций и многое из того, что увидят гости в эти дни!» — отмечают в информационной службе монастыря.

Гости фестиваля смогут увидеть многометровые авторские композиции изо льда и снега, принять участие в различных мастер-классах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Так, здесь можно будет увидеть фигуры ангелов, волхвов, ладью с Вифлеемской звездой. Отметим, что ладья – это символ Зеленодольска.

Нынешний фестиваль перекликается и с темой уходящего 2024 года, посвященного семье, и с наступающим 2025 годом, который объявлен в России Годом защитника Отечества. Так, грядущему 80-летию Великой Победы и воинам Отечества будет посвящена скульптура «Поезд Победы». Ее высота составит 20 метров. Теме семьи посвятят семиметровую композицию – образ Грузинской иконы Богородицы. На территории фестиваля появится и фигура ангела такого же размера.

«Навстречу новогодним чудесам» — в Набережные Челны

Новый год в Набережных Челнах традиционно встретят на площади Азатлык. 31 декабря с 19 часов для жителей организуют праздничную программу «Навстречу новогодним чудесам» с участием творческих коллективов и артистов города. Продолжит вечер танцевальная программа, а после — прямые включения с поздравлениями от мэра Автограда Наиля Магдеева (в 22:00), Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Президента России Владимира Путина.

Новогодние гулянья пройдут также в микрорайоне Замелекесье и в Сидоровском парке. В Замелекесье горожанам представят программу «Пусть праздник всем подарит чудо», в Сидоровке — «Новый год с новой строчки». В обеих локациях праздничную новогоднюю программу откроют в 19 часов Дед Мороз и Снегурочка.

1 января челнинцы встретят праздничным «Забегом обещаний». Это спортивное мероприятие стало для горожан уже традиционным. Так, в прошлом году 82-летняя Зинаида Загарских приняла участие в забеге, пробежав 2024 метра.

Стартуют бегуны в парке «Прибрежный» в 13 часов. Перед этим они напишут на табличках свои обещания на наступивший год. Также в «Прибрежном», но уже 4 января пройдут соревнования по лыжным гонкам «Рождественский спринт». Начало — в 16 часов.

1 января челнинцы встретят праздничным «Забегом обещаний» Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда

Рождество и Старый Новый год жители и гости города отметят в нескольких общественных пространствах. 7 января в 16:00 на площади «Азатлык» начнется рождественская история «В наших сердцах — дух Рождества», а 13-го в 18 часов челнинцы смогут услышать «Мелодию зимней сказки». На площади ДК «Энергетик» 7 января запланировано представление «Под звездным небом Рождества», 13 января — «Как блестит огнями елка». Начало обоих событий в 18:00.

Также в Автограде залиты катки для массового катания: на городском Ипподроме, майдане парка «Прибрежный», катке «Медео», в Замелекесье в районе школы №39 и в районе ТРЦ «Торговый Квартал». Действуют также 14 катков подростково-молодежных клубов и образовательных учреждений.

В Автограде залиты катки для массового катания Фото: © «Татар-информ»

Для любителей лыжного спорта будут работать освещенные лыжные трассы в парке «Прибрежный» на 1, 2, 3 и 5 км и в парке культуры и отдыха в поселке ГЭС — на 2 км. На месте будут организованы пункты проката лыжного инвентаря.

В период новогодних праздников в городе планируется проведение спортивно-массовых мероприятий для юного поколения. 30 декабря в парке «Прибрежный» пройдет первенство Набережных Челнов по лыжным гонкам среди юношей и девушек, с 3 по 6 января в спортивной школе «Этюд» — первенство города по шахматам среди мальчиков и девочек.

Насыщенная программа ожидает жителей и гостей Нижнекамска с 3 января Фото: t.me/moynizhnekamsk

«Новогодний калейдоскоп» и «Снежинки-смешинки» в Нижнекамске

Насыщенная программа ожидает жителей и гостей Нижнекамска с 3 января. В этот день в 10 часов в парке чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая начнется музыкально-развлекательная программа «Снежинки-смешинки». В 11 часов всех ждут в парке «Велики» на программу «Зимние игры у Елки». В 14 часов жителей города приглашают в парк «Семья», где пройдут игры «Тяни-толкай» и «Сапожки».

4 января в 11 часов в «Великах» запланирован спортивно-исторический фестиваль «Кыш батыр. Не просто Зимние игры». В парке «Семья» с 12 до 14 часов состоится фестиваль подвижных игр «Новогодняя карусель», а в 15 выступит коллектив «Нардуган» с праздничной программой «Новогодний калейдоскоп». В 14:00 в парке чтения и отдыха имени Тукая Централизованная библиотечная система организует игротеку «Снежные развлекушки».

5 января начнется с музыкальной программы «Новый год в каждый дом» в парке чтения и отдыха имени Тукая. Начало — в 10 часов. В парке «Семья» на полдень запланирована зимняя эстафета «Новогодний валенок», а в парке «Велики» с 11 до 13 часов будет проходить конкурсная программа «Зима! Однако!».

Рождественская ярмарка развернется 6 января в 12 часов в парке «Семья». Нижнекамцев ждут народные игры и забавы, колядки. В 15 часов начнется праздничный концерт «Новогодний калейдоскоп». В парке «Велики» 6 и 7 января объявлены днями зимних игр. Начало в оба дня — в 11 часов.

Фото: t.me/moynizhnekamsk

Новогодние события пройдут и на набережной Нижнекамска. 5 января в 11 часов на ней запланирована игровая программа «Зимние забавы», аналогичное мероприятие состоится здесь же 8 января.

В день Рождества пройдет традиционный концерт «Свет Рождественской звезды». 7 января в 13 часов в фойе Дома народного творчества будут проводиться народные игры, розыгрыши, конкурсы с участием Деда Мороза и Снегурочки. А в 14:00 в концертном зале начнутся театрализованное представление и концертная программа с участием творческих коллективов города и района.

По 8 января включительно в парке чтения и отдыха имени Тукая будет работать Резиденция Деда Мороза, где юные жители города смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказать стишок или спеть песню и получить сладкий приз. Встречи будут приходить в избушке Деда Мороза ежедневно с 15 до 21 часа.

Кульминацией всех новогодних мероприятий в Елабуге станет общегородской праздник «Встреча Нового года-2025». Его хедлайнером станет певец Фирдус Тямаев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хедлайнером празднования Нового года в Елабуге станет Фирдус Тямаев

Кульминацией всех новогодних мероприятий в Елабуге станет общегородской праздник «Встреча Нового года – 2025», который состоится 31 декабря. Его хедлайнером станет заслуженный артист Республики Татарстан, эстрадный певец Фирдус Тямаев.

Гостей ждут в парке «Гуляй» с 18 до 22 часов. В программе вечера запланировано торжественное награждение победителей муниципальных конкурсов, выступления лучших творческих коллективов города.

В 18 часов пройдет награждение. В 18:30 начнется концертная программа творческих коллективов Елабужского района. В 19:55 — поздравление главы Елабужского района Рустема Нуриева. А в 8 вечера на сцену выйдет Фирдус Тямаев.

Также в городе будут задействованы пять общественных пространств, где состоятся новогодние представления, – в парке «Чебурашка», на Шишкинских прудах, в сквере «Сад у дома», на «Поле чудес» и в 4-м микрорайоне по улице Марджани.

С 23 декабря по 8 января ежедневно с 15 до 21 часа в парке «Гуляй» будет работать «Резиденция Деда Мороза». Здесь также каждый желающий сможет рассказать стихотворение Деду Морозу и получить сладкий подарок.

В селах Елабужского района с 25 декабря по 14 января пройдет более 100 мероприятий. Помимо традиционных новогодних представлений будут организованы рождественские посиделки и колядки, игровые хороводы и поздравления пожилых сельчан с Новым годом. В сельских поселениях пройдут новогодние балы-маскарады и игровая развлекательная программа «Зимние забавы».

Также для жителей сел будут проведены конкурсы «Лучшая снежная фигура» и «Лучшее оформление жилого дома», по результатам которых победители получат призы от глав поселений.

Как пройдет новогодняя ночь в Альметьевске?

Новогодняя ночь на площади Нефтяников начнется в 23 часа интерактивно-развлекательной программой с участием Деда Мороза и Снегурочки. После полуночи жителей и гостей города ждет театрализованная программа «Братья месяцы и волшебные часы». Завершит новогоднюю ночь зажигательное выступление группы «Марш» из Набережных Челнов.

Народные гулянья продолжатся до 2:30 ночи 1 января. Праздничный салют в новогоднюю ночь не предусмотрен, уточнили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

В дни новогодних каникул с 9 до 17 часов картинная галерея города предлагает альметьевцам погрузиться в мир искусства, посетив экспозицию «Мастер и ученик» Сергея Андрияки (Москва). А детская библиотека им. Габдуллы Тукая и Краеведческий музей приглашают насладиться рождественскими кинопоказами и экскурсиями также в течение всех новогодних каникул с 10 до 18 часов.

Со 2 по 8 января образовательные учреждения совместно с подростковыми клубами по месту жительства будут работать в формате открытой гостиной. С 10 до 15 часов дети могут принять участие в творческих мастер-классах, интеллектуальных играх, а также в спортивных мероприятиях в школах.

В Центре детско-юношеского творчества со 2 по 6 января предусмотрены мастер-классы и развлекательное мероприятие «Снеговик-шоу».

На площади перед ДК «Нефтьче» ежедневно до 7 января включительно будет работать Резиденция Деда Мороза. Время работы — с 15 до 21 часа. Как и в других городах, перед зимним волшебником можно исполнить песню, рассказать стихотворение и получить за это памятный подарок. Кроме того, здесь будет проходить новогодний квест по празднично оформленным площадкам города.

На площади Нефтяников по 7 января с 16 до 19 часов будут организованы детские анимационные программы с участием Деда Мороза и Снегурочки и сказочные представления, в которых примут участие творческие коллективы города и района.

В парке «Здоровье» по 7 января будут открыты двери домика елочной игрушки, где ежедневно с 11 до 15 часов будут проводиться мастер-классы, а расположенный рядом планетарий «Сфера» встретит гостей научно-познавательными фильмами и творческим мастер-классом «Снежинки».