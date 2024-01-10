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Общество 10 января 2024 19:28

82-летняя пенсионерка из Челнов пробежала более 2 км в рамках «Забега обещаний»

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82-летняя Зинаида Загарских приняла участие в «Забеге обещаний», пробежав 2024 метра. Данное спортивное мероприятие прошло в Набережных Челнах, собрав свыше 300 участников, пишет «Татарстан-24».

Стартовали все в парке «Прибрежный». Перед началом пробежки участники написали на табличках свои обещания на наступивший год.

Как рассказала сама Загарских, она активно занимается скандинавской ходьбой, ведет здоровый образ жизни. Более того, участвовать в таких забегах она хочет каждый год. При этом участница уже пообещала самой себе каждый день проходить 10 тыс. шагов.

В свою очередь, организатор мероприятия Анна Балашова подчеркнула, что за последний год количество «бегущих» выросло в два раза. Также она отметила, что такие забеги способствуют развитию спортивного духа и общественной активности в городе.

#забег #Набережные Челны #пенсионеры
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