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82-летняя пенсионерка из Челнов пробежала более 2 км в рамках «Забега обещаний»
82-летняя Зинаида Загарских приняла участие в «Забеге обещаний», пробежав 2024 метра. Данное спортивное мероприятие прошло в Набережных Челнах, собрав свыше 300 участников, пишет «Татарстан-24».
Стартовали все в парке «Прибрежный». Перед началом пробежки участники написали на табличках свои обещания на наступивший год.
Как рассказала сама Загарских, она активно занимается скандинавской ходьбой, ведет здоровый образ жизни. Более того, участвовать в таких забегах она хочет каждый год. При этом участница уже пообещала самой себе каждый день проходить 10 тыс. шагов.
В свою очередь, организатор мероприятия Анна Балашова подчеркнула, что за последний год количество «бегущих» выросло в два раза. Также она отметила, что такие забеги способствуют развитию спортивного духа и общественной активности в городе.
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