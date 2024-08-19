В радиологическом дата-центре Татарстана вскоре начнут читать снимки флюорографии

В радиологическом дата-центре Татарстана в этом году планируют начать описывать снимки флюорографии. Об этом на вебинаре «Цифровые технологии в здравоохранении и медицине» на Kazan Digital Week рассказал заместитель руководителя радиологического дата-центра РТ, врач-рентгенолог-эксперт Марат Миннетдинов.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал, чем занимается дата-центр, его главная задача – анализировать рентген-снимки, МРТ, КТ-снимки жителей со всех уголков республики.

«За прошедший год существенно увеличился объем обслуживания в пределах республики Татарстан, мы в полном объеме сохранили круглосуточный формат работы, нарастили объем плановой помощи и запустили пилотный проект по чтению такой значимой модальности, как маммография», – рассказал врач.

В третьем квартале этого года планируется начать читать флюорографию.

По словам Марата Миннетдинова, объем анализированных исследований в дата-центре стремительно увеличивается, врачи-специалисты также с удовольствием устраиваются на работу в центр. И за полтора года работы РДЦ уверенно заявляет свое полное право на существование.