ИИ в помощь, но не вместо врача: как КТ и рентген изучают в радиологическом дата-центре

Сегодня журналистам показали, как работает татарстанский радиологический дата-центр, или сокращенно РДЦ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Все рентген-снимки, результаты КТ и МРТ стекаются в Казань

Сегодня журналистам показали, как работает татарстанский радиологический дата-центр, или сокращенно РДЦ. На днях Татарстан получил национальную премию «Лидеры искусственного интеллекта» в номинации «Премия регионам» – именно за этот центр.

Задача радиологического дата-центра – анализировать рентген-, МРТ, КТ-снимки жителей со всех уголков республики.

«Эту идею Минздрав вынашивал очень давно. Радиологический дата-центр был создан для ускорения чтения снимков, для того, чтобы качественно и эффективно использовать опыт врачей-рентгенологов, для того, чтобы на местах экономилось время и увеличилась скорость чтения снимков», – рассказал директор диспетчерского центра Министерства здравоохранения РТ Руслан Тазеев.

Руслан Тазеев: «Радиологический дата-центр был создан для ускорения чтения снимков, для того, чтобы качественно и эффективно использовать опыт врачей-рентгенологов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани на территории травматологического центра Республиканской клинической больницы работают врачи-рентгенологи. При помощи специальной программы к ним со всей республики приходят снимки. Врачи их изучают и описывают. Это касается рентген-исследований, флюорографии, маммографии, КТ или МРТ. И сразу отправляют свое заключение рентген-лаборанту в район. А он уже – пациенту.

«Центральная районная больница на томографе проводит исследование, оно поступает в локальный PACS – место хранения и архивирования цифровых диагностических изображений в больницах с возможностью их передачи. Дальше с локального PACS поступает в Центральный архив медицинских изображений. Когда исследование провели в центральной районной больнице, лаборанты создают заявку на описание. Врачи дата-центра эту заявку сразу видят», – объяснила главный аналитик отдела программного технического обеспечения РДЦ Наталья Витько.

Заявки бывают двух видов: плановые и срочные. Экстренные заявки рентгенологи отрабатывают сразу. Например, срочное исследование необходимо сделать, когда поступил человек с инсультом. Неотложных заявок – порядка 35% от общего числа всех снимков.

Дальше врачи в Казани готовят протокол исследования, подписывают его цифровой подписью и направляют обратно в ЦРБ.

Наталья Витько: «Центральная районная больница на томографе проводит исследование, оно поступает в локальный PACS» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К системе сегодня подключены больше 70% томографов всех больниц Татарстана. Исключение – аналоговые аппараты, но и их в скором времени ждет замена на цифровые, которые будут автоматически отсылать снимки в центральный архив.

По словам Руслана Тазеева, благодаря открытию этого центра качество и доступность оказания медпомощи значительно выросли.

«Наш проект молодой, но достаточно уверенно стоит на ногах. Сейчас мы делаем более 9 тысяч исследований в месяц. Более 60 тысяч исследований уже было проведено врачами-рентгенологами – речь только о компьютерной и магнитно-резонансной томографии», – отметил заместитель директора диспетчерского центра Татарстана, руководитель радиологического дата-центра Диаз Галимьянов.

Всего за смену врач анализирует и описывает порядка 25-30 снимков разных органов.

Всего за смену врач анализирует и описывает порядка 25-30 снимков разных органов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«За смену врач анализирует порядка 30 снимков разных органов, универсальность для врача-рентгенолога полезна»

Передача данных происходит по защищенной сети, то есть бояться за их сохранность не стоит. Дата-центр работает круглосуточно, в любое время суток есть врач, который проверит то или иное исследование.

Сейчас, например, снимки изучают порядка 50 врачей, причем далеко не все они сидят в самом офисе дата-центра на территории РКБ. Специалисты по защищенной сети могут получить доступ к программе, находясь в любой другой больнице.

Диаз Галимьянов заметил: если появится необходимость анализировать еще большее число снимков, штат врачей будут увеличивать.

Врач-рентгенолог Екатерина Глухова рассказала «Татар-информу», что к ней поступают снимки абсолютно разных пациентов. Кто-то обращается с конкретной проблемой, например с проблемами пазух носа. Другие пациенты попадают в больницы с несколькими травмами, а когда повреждений много, их все необходимо найти и корректно описать врачу.

Всего за смену врач анализирует и описывает порядка 25-30 снимков разных органов.

Екатерина Глухова: «Универсальность для врача-рентгенолога – это полезно. Ты не привыкаешь к одной патологии» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Универсальность для врача-рентгенолога – это полезно. Ты не привыкаешь к одной патологии. На самом деле, это большая проблема рентгенологии, когда врач сфокусирован только на одной области и не видит другие проблемы. Труднее воспринимать, когда перед тобой что-то нетипичное», – отметила специалист.

Екатерина шутит, что каждый день ей удается найти что-то необычное, что меняет жизнь пациентов. Бывают травмы и патологии, которые на снимке легко можно не заметить, но профессиональные опытные врачи-рентгенологи все равно их отыщут и распознают.

Нередко врачи находят онкологию. По словам Екатерины, за три часа работы до прихода журналистов через нее уже прошли два новообразования – по рентгенологическим признакам можно предположить, что это онкология.

Работать вместе с коллегами полезно, уверена Екатерина Глухова, – всегда можно посоветоваться с рентгенологом, который сидит рядом. В заявке от больницы всегда есть обратный номер, можно связаться с лаборантом или лечащим врачом и обсудить детали.

Работать вместе с коллегами полезно – всегда можно посоветоваться с рентгенологом, который сидит рядом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Места хватит на всех

Результат одной КТ или МРТ весит в среднем полгигабайта. Однако переживать, что места в архиве на всех не хватит, не стоит. По словам руководителя радиологического дата-центра, Центральный архив медицинских изображений Татарстана недавно увеличил пространство до 958 терабайт. По его словам, этого хватит на ближайшие несколько лет.

По регламенту исследование, в котором ничего плохого не нашли, будет храниться два года, если же была найдена какая-то патология, то пять лет. Любое детское исследование будет храниться в течение 10 лет.

Диаз Гальмьянов: «Специалисты, находясь в одном конкретном месте, могут помочь любому гражданину, который не имеет физической возможности для личной беседы с доктором» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«ИИ – помощник, но не замена врача»

В изучении снимков помогает и искусственный интеллект. Республика закупила одну из лучших медицинских программ, которую разработали в России.

«Я считаю, что это шаг вперед – в будущее. Это удобно, оперативно и повышает доступность медицинской помощи. Специалисты, находясь в одном конкретном месте, могут помочь любому гражданину, который не имеет физической возможности для личной беседы с доктором», – подчеркнул руководитель РДЦ.

Проще говоря, в систему загружают данные уже проведенных исследований и генеративный ИИ обучается находить похожие проблемы. Специальная система подсвечивает на снимке человека проблемные области, и рентгенолог обратит на них внимание.

На вопрос журналистов руководитель РДЦ подчеркнул, что в ближайшее время искусственный интеллект заменить врача не сможет, но облегчить и ускорить его работу – вполне.