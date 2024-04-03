В работе мессенджера WhatsApp по всему миру произошел сбой

Многие пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Это следует из данных сервисов Downdetector и Downradar.

По информации детектора сбоев Downdetector, число жалоб на проблемы в работе WhatsApp начало стремительно расти после 20.53 по московскому времени. Максимум в 24 586 обращений был достигнут в 21.23, а затем их количество начало снижаться (к 21.53 насчитывалось 2589 жалоб).

При этом 69% пользователей обратили внимание на не работающее приложение, 25% — на невозможность получать сообщения, а 6% — на плохую работу сайта.

В России, по данным детектора Downradar, количество жалоб также стало увеличиваться приблизительно в 21.00. Вскоре число обращений дошло до 1736, упало до нуля, а потом опять начало расти (на момент написания материала — до 434).

При этом 67% юзеров пожаловались на общий сбой, 26% — на не работающее приложение, 4% — на плохую работу сайта и 2% — на невозможность войти в мессенджер.

Больше всего обращений было получено из Москвы (306), столицы Казахстана Алматы (62) и Санкт-Петербурга (36). Из Казани пока получено десять жалоб. У корреспондента «Татар-информа» WhatsApp на данный момент работает без сбоев.