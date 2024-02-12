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В мессенджере WhatsApp может появиться новая функция
В мессенджере WhatsApp может появиться функция добавления контактов в папку «Избранное» для быстрого дозвона. Об этом говорится на портале WABetaInfo.
«Это усовершенствование предназначено для быстрого совершения звонков выбранным контактам прямо со вкладки вызовов, поскольку телефонный звонок будет осуществляться одним касанием», — сказано в сообщении.
Приложение WhatsApp принадлежит компании Meta*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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