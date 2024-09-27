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В пятницу в Татарстане воздух прогреется до +23 градусов
В пятницу, 27 сентября, в Татарстане не ожидается осадков.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в республике «будет гулять» южный, юго-западный со скоростью 6-11 м/с, но днем местами усилится 15-17 м/с.
Температура воздуха днем составит от +18 до +23˚.
Ранее жителей республики предупреждали о том, что из-за теплой погоды в Татарстане продолжается сезон клещей.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество укусов клещами увеличилось практически на 12%», – отмечала замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
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