news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 26 сентября 2024 12:06

Из-за теплой погоды в Татарстане продолжается сезон клещей

Скопировать ссылку

Татарстанцы продолжают обращаться к медикам из-за присасывания клещей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество укусов клещами увеличилось практически на 12%», – отметила спикер.

Она также отметила, что сезон активности клещей пока не закончился, и риск укуса все еще существует, так как погода остается сухой и теплой. Поэтому важно продолжать принимать профилактические меры при посещении открытых природных территорий: носить закрытую одежду и обувь, проводить самоосмотры, взаимоосмотры каждые 10-15 минут и использовать репелленты.

#Здоровье #клещи #управление роспотребнадзора по рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100