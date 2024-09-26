Из-за теплой погоды в Татарстане продолжается сезон клещей

Татарстанцы продолжают обращаться к медикам из-за присасывания клещей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество укусов клещами увеличилось практически на 12%», – отметила спикер.

Она также отметила, что сезон активности клещей пока не закончился, и риск укуса все еще существует, так как погода остается сухой и теплой. Поэтому важно продолжать принимать профилактические меры при посещении открытых природных территорий: носить закрытую одежду и обувь, проводить самоосмотры, взаимоосмотры каждые 10-15 минут и использовать репелленты.