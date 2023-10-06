В пятницу в Татарстане еще сохранится теплая погода

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Сегодня, 6 октября, несмотря на приход северного циклона, в Татарстане сохранится достаточно теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами по региону, особенно на востоке, пройдут небольшие дожди (в Казани днем существенные осадки маловероятны). Кое-где утром сохранится опустившийся ночью туман.

Юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с иногда будет усиливаться порывами до 14 м/с (в столице РТ — до 13 м/с), отмечают синоптики.

В темное время суток температура воздуха по республике составляла от +5,2 градуса (в 3.30 на метеостанции Сабы) до +10,1 градуса (в то же время на метеостанции Муслюмово). В светлое время суток воздух в Татарстане прогреется до 13–18 градусов тепла (в частности, в Казани ожидается от +15 до +17 градусов).

В дальнейшем в связи с выходом на европейскую территорию России активных североатлантических циклонов в республике прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. О том, что арктическое вторжение принесет в Татарстан дожди и заметное похолодание, ранее сообщал «Татар-информ».

Этот процесс будет сопровождаться значительными колебаниями атмосферного давления. В субботу и воскресенье произойдет его существенное понижение, в начале следующей недели — интенсивный рост, предупреждают метеорологи.