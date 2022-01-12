В пяти школах Челнов поменялись директора

Фото: Управление информационной политики и связям с общественностью Набережных Челнов

В пяти школах Набережных Челнов произошла смена руководителей. Так, директором гимназии №2 им. Мулланура Вахитова стала Лиза Набиуллина, ранее занимавшая аналогичную должность в общеобразовательной школе №58. Педагог имеет диплом Бирского государственного педагогического института по специальности «татарский язык и литература». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Лиза Набиуллина сменила Айдара Гарифуллина, который в декабре 2021 года был назначен начальником Управления образования в Нижнекамске.

Школу №58 возглавила Гульнара Сепаева, ранее занимавшая должность директора по учебной части в этой же образовательной организации. Она окончила Набережночелнинский государственный пединститут по специальности «учитель русского языка и литературы».

Школу №13 возглавила Альбина Ульданова, которая до этого трудилась замдиректора по учебной работе школы №56. Педагог получила два высших образования, окончила Удмуртский госуниверситет по специальности «специалист по связям с общественностью», а в Набережночелнинском педуниверситете училась на педагога по истории и обществознанию.

Новым директором школы №51 стал Валерий Гусев, окончивший Набережночелнинский педагогический институт по специальности «учитель географии и биологии», а также Институт экономики управления и права по специальности «финансы и кредит». Является кандидатом философских наук.

Прогимназию №64 возглавила Татьяна Пронина. Педагог родилась в Набережных Челнах, окончила Набережночелнинский пединститут по специальности «изобразительное искусство, черчение, труд». Последние 11 лет трудилась замдиректора по учебно-воспитательной работе гимназии №57.