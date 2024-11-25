В пяти районах Казани на содержание дорог потратят более 1,1 млрд рублей

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Содержание дорог, элементов обустройства и зеленых насаждений в пяти районах столицы Татарстана на протяжении примерно пяти месяцев 2025 года обойдется более чем в 1 млрд 144,2 млн рублей. Соответствующие тендеры появились сегодня на портале госзакупок.

В Кировском и Московском районах Казани на поддержание дорожной инфраструктуры планируют потратить свыше 390,2 млн рублей, в Авиастроительном и Ново-Савиновском — почти 322,3 млн, а в Советском — более 431,7 млн.

Из документации к тендерам следует, что от подрядчиков потребуется поддерживать территории в надлежащем санитарно-техническом и транспортно-эксплуатационном виде как в летнее, так и зимнее время. Речь идет о дорогах общего пользования и внутриквартальных проездах, тротуарах, ограждениях, остановочных павильонах, зеленых насаждениях (в том числе газонах), системах полива вдоль дорог.

Период зимней уборки длится с 15 октября по 14 апреля, но в данных случаях исполнители должны будут выполнять работы с 1 января по 14 апреля. Аналогичным образом обстоят дела и с летней уборкой: в целом период длится с 15 апреля по 14 октября, но в тендерах говорится о работах с 15 апреля по 5 июня.

Зимнее содержание дорог предполагает обработку дорог противогололедными материалами, расчистку, сгребание, погрузку и вывоз снега, механизированную и ручную очистку тротуаров, обработку противогололедными материалами, скол наледи, их сбор и вывоз мусора. Летнее же их содержание включает, в частности, удаление загрязнений с проезжей части дорог, тротуаров, остановок, бордюров, обочин, элементов благоустройства.

Заказчиками выступают администрации соответствующих районов столицы РТ. Необходимые средства поступят из бюджета Казани. Подача заявок во всех трех случаях завершится 11 декабря, а победителей определят 13 декабря.