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На содержание дорог и насаждений в двух районах Казани потратят 647,7 млн рублей
Содержание дорог, элементов обустройства и зеленых насаждений в Вахитовском и Приволжском районах Казани в 2025 году обойдется в более чем 647 млн рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
Заказчиком, согласно контракту, выступает Администрация Вахитовского и Приволжского районов города.
С 1 января по 31 декабря подрядчику предстоит поддерживать территории в надлежащем санитарно-техническом и транспортно-эксплуатационном виде как в летнее, так и зимнее время. Речь идет о дорогах, ограждениях, остановочных павильонах, зеленых насаждениях, газонах, системах полива вдоль дорог.
Период летней уборки будет продолжаться с 15 апреля по 5 июня. В это время исполнитель в том числе должен обеспечить удаление загрязнений с проезжей части дорог, тротуаров, остановок, бордюров, обочин, элементов благоустройства — источников запыленности воздуха и замусоривания территорий.
Комплекс зимнего содержания дорог — с 1 января по 14 апреля 2025 года — включает обработку дорог противогололедными материалами, расчистку, сгребание, погрузку и вывоз снега, механизированную и ручную очистку тротуаров, обработку противогололедными материалами, скол наледи, сбор и вывоз мусора и другие работы.
Источник финансирования – бюджет Казани.
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