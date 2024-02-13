В Татарстане в 2024 году начнут создавать палаточные глэмпинги для отдыха молодежи

В 2024 году будет реализована первый этап проекта по созданию палаточных лагерей для детей в формате глэмпингов в четырех районах республики. Об этом на итоговой коллегии Минмолодежи РТ сообщил глава ведомства Ринат Садыков.

«Министерством совместно с Институтом развития городов разработан проект подростковых лагерей по образу и подобию популярных у молодежи палаточных глэмпингов, которые смогут располагаться на охраняемой и благоустроенной территории стационарных лагерей. Первый этап проекта будет реализован в Рыбно-Слободском, Азнакаевском, Зеленодольском, Мамадышском районах. На создание необходимой инфраструктуры палаточных лагерей Раисом республики [Рустамом Миннихановым] согласовано выделение 50 млн рублей», — отметил министр.

Он подчеркнул, что увеличение охвата программ детского летнего отдыха через создание подобных лагерей — один из приоритетов для ведомства на текущий год.

Садыков рассказал и об итогах оздоровительной кампании прошедшего года. Так, разными видами отдыха в лагерях Татарстана, Крыма и Краснодарского края были охвачены более 208 тыс. ребят. Безвозмездно было выдано 42 тыс. социальных путевок, организован бесплатный отдых 3566 детей, чьи родители мобилизованы, порядка 900 детей из Рубежного и Лисичанска также отдохнули в лагерях республики. Помимо этого, 10 833 детей получили восстановительное лечение и реабилитацию, а для 578 детей с ОВЗ и инвалидностью стали участниками специализированных профильных смен