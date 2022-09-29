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Ру Тат
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Здоровье
29 сентября 2022  16:37
Эвелина Киселёва

В пунктах сбора резервистов планируют открыть пункты вакцинации

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В татарстанских пунктах сбора мобилизованных планируют открыть пункты вакцинации. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Мы планируем там организовать вакцинацию, мы сейчас решаем, как это сделать», – объяснил Владимир Жаворонков, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Медики будут предлагать мобилизованным вакцинироваться против гриппа и новой коронавирусной инфекции. Есть возможность делать прививки и от других болезней в случае необходимости.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что порядок проведения медицинских комиссий для мобилизованных изменился.

#мобилизация #спецоперация #вакцинация
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