В Минздраве объяснили, как в Татарстане работают медкомиссии для мобилизованных

Порядок проведения медицинских комиссий для мобилизованных в данный момент претерпевает изменения. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«В каждом военкомате в настоящий момент сформированы и начинают работать медицинские комиссии, так называемые первичные медкомиссии. Если туда обращаются люди, которые подлежат мобилизации с определенными жалобами, задача медицинской комиссии при необходимости дообследовать подлежащего мобилизации жителя нашей республики. В результате выписать ему заключение о том, предстоит ему отправиться на мобилизационный пункт или нет», – рассказал он.

Владимир Жаворонков добавил, что с сегодняшнего дня начала работать медкомиссия второго уровня в республиканском центре спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот». В случае необходимости там будут дообследовать мобилизованных.

Там работают врачи военного комиссариата и военного госпиталя Казани. Из «Патриота» врачи могут отправить мобилизованного на дообследование в лечебные учреждения Казани.

Замминистра объяснил, что проверять здоровье будут не у каждого призывника, а только у тех, кто имеет жалобы и считает, что не годен к службе по здоровью. Медосмотр займет от одного до трех дней.