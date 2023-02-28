news_header_bot_970_100
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Пулково сняли ограничение на прилет и вылет самолетов
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным агентства, все ограничения сняты с 11.40.
По данным онлайн-табло, рейс Казань – Санкт-Петербург должен вылететь в ближайшее время.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Санкт-Петербурге для посадки и вылета закрыт аэропорт Пулково.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа