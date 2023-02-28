news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 28 февраля 2023 12:19

В Пулково сняли ограничение на прилет и вылет самолетов

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, все ограничения сняты с 11.40.

По данным онлайн-табло, рейс Казань – Санкт-Петербург должен вылететь в ближайшее время.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Санкт-Петербурге для посадки и вылета закрыт аэропорт Пулково.

#задержки авиарейсов
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное