В Пулково сняли ограничение на прилет и вылет самолетов

В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, все ограничения сняты с 11.40.

По данным онлайн-табло, рейс Казань – Санкт-Петербург должен вылететь в ближайшее время.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Санкт-Петербурге для посадки и вылета закрыт аэропорт Пулково.