В аэропорту Пулково временно не принимают и не отправляют самолеты

Аэропорт Пулково временно закрыт на прием и отправку самолетов. На данный момент сообщается о задержке рейсов до 12 часов. Об этом пишет официальный телеграм-канал правительства Санкт-Петербурга.

Сам аэропорт и его службы работают в штатном режиме.

Согласно онлайн-табло аэропорта Казани, рейс в Санкт-Петербург, который должен был вылететь в 11.40, задержан на 2 часа.