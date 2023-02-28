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В аэропорту Пулково временно не принимают и не отправляют самолеты
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Аэропорт Пулково временно закрыт на прием и отправку самолетов. На данный момент сообщается о задержке рейсов до 12 часов. Об этом пишет официальный телеграм-канал правительства Санкт-Петербурга.
Сам аэропорт и его службы работают в штатном режиме.
Согласно онлайн-табло аэропорта Казани, рейс в Санкт-Петербург, который должен был вылететь в 11.40, задержан на 2 часа.
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