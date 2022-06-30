В Пуэрто-Рико зарегистрирован первый случай заболевания оспой обезьян

На территории ассоциированного с Соединенными Штатами островного государства Пуэрто-Рико зарегистрирован первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом сообщает ТАСС.

«На острове зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян», — рассказал глава Департамента здравоохранения Карлос Мельядо.

Он призвал жителей страны быть «начеку в отношении клинических симптомов и эпидемических критериев этого вируса» для предотвращения его распространения.

«Людям с сопутствующими симптомами важно немедленно обратиться к врачу», — сказал руководитель департамента.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое в основном передается человеку от диких животных (грызуны, приматы). Среди симптомов — лихорадка, головная боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб, усталость, а также кожные высыпания на лице и других частях тела.

Ранее сообщалось, что ВОЗ переименует вирус оспы обезьян по просьбе ученых из разных стран мира.