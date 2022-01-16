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Здоровье
16 января 2022  13:32

В Псковской области выявлены первые 15 случаев заражения «омикроном»

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В Псковской области 15 человек заразились омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте администрации региона. 

«В пятницу отправили 101 пробу для проведения исследований, сегодня получили информацию, что в 15 пробах обнаружен штамм #омикрон, в том числе у двоих детей», — говорится в публикации. 

Среди заразившихся — жители Пскова, а также Новоржевского, Гдовского, Порховского и Опочецкого районов. В администрации предупреждают, что «омикрон» крайне заразен и распространяется очень быстро, и чтобы предотвратить его распространение, гражданам следует привиться. 

«Абсолютно точно вакцинированные переносят болезнь намного легче. Особое внимание вакцинации прошу уделить пожилых людей старше 60 лет и беременных женщин», — отметили в посте.

12 января на совещании с Кабмином Президент РФ Владимир Путин заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии коронавируса.  

#коронавирус #омикрон
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