В Псковской области выявлены первые 15 случаев заражения «омикроном»

В Псковской области 15 человек заразились омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте администрации региона.

«В пятницу отправили 101 пробу для проведения исследований, сегодня получили информацию, что в 15 пробах обнаружен штамм #омикрон, в том числе у двоих детей», — говорится в публикации.

Среди заразившихся — жители Пскова, а также Новоржевского, Гдовского, Порховского и Опочецкого районов. В администрации предупреждают, что «омикрон» крайне заразен и распространяется очень быстро, и чтобы предотвратить его распространение, гражданам следует привиться.

«Абсолютно точно вакцинированные переносят болезнь намного легче. Особое внимание вакцинации прошу уделить пожилых людей старше 60 лет и беременных женщин», — отметили в посте.

12 января на совещании с Кабмином Президент РФ Владимир Путин заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии коронавируса.