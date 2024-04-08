В прямом эфире расскажут, какие возможности предлагает Татарстан для семейных путешествий

Завтра, 9 апреля, пройдет прямой эфир с участием председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова. Он расскажет, какие возможности предлагает Татарстан для любителей путешествовать всей семьей.

Прямой эфир пройдет в аккаунте Центра управления регионом во ВКонтакте. Начало трансляции запланировано на 13.30. Вопросы спикеру можно задавать под трансляцией уже сейчас, сообщили организаторы.

Ранее в интервью «Татар-информу» Сергей Иванов рассказывал, что главным вызовом для туристической отрасли Татарстана является планка в 10 млн туристов.