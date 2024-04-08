Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В прямом эфире расскажут, какие возможности предлагает Татарстан для семейных путешествий
Завтра, 9 апреля, пройдет прямой эфир с участием председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова. Он расскажет, какие возможности предлагает Татарстан для любителей путешествовать всей семьей.
Прямой эфир пройдет в аккаунте Центра управления регионом во ВКонтакте. Начало трансляции запланировано на 13.30. Вопросы спикеру можно задавать под трансляцией уже сейчас, сообщили организаторы.
Ранее в интервью «Татар-информу» Сергей Иванов рассказывал, что главным вызовом для туристической отрасли Татарстана является планка в 10 млн туристов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»