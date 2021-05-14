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Ру Тат
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14 мая 2021  13:14
Эвелина Киселёва

В прошлом году в Татарстане впервые не было новорожденных с ВИЧ

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За прошлый год в Татарстане у новорожденных детей не выявили вирус иммунодефицита человека. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала главный внештатный специалист по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РТ Фирая Нагимова.

«Впервые в 2020 году мы получили очень хороший показатель. У нас ни один ребенок, в 2020 году рожденный, не имел ВИЧ-инфекцию», — отметила спикер.

Фирая Нагимова рассказала, что защититься от передачи вируса иммунодефицита человека поможет отказ от бесконтрольных половых связей и использование презервативов, а также отказ от наркотиков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанцы старше 50 лет начали заражаться вирусом иммунодефицита человека на 30% чаще чем три года назад.

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