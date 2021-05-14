Минздрав РТ: На треть выросло число жителей РТ старше 50 лет с ВИЧ из-за измен

Татарстанцы старше 50 лет начали заражаться вирусом иммунодефицита человека на 30% чаще чем три года назад. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала главный внештатный специалист по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РТ Фирая Нагимова.

«Печально, что люди заражаются старше 50 лет. Этот процент ежегодно растет. Если сравнивать данные последних трех лет, то заражения в этой основной группе старше увеличились на 30%», — отметила спикер.

Фирая Нагимова объяснила, что основная причина роста заболеваемости в этой возрастной категории — супружеская неверность. При этом чаще всего о диагнозе узнает женщина при обращении к медикам по другим вопросам.

Для таких пациентов терапия проходит болезненнее, ведь к 50 годам человек имеет багаж хронических заболеваний и иммунитет и так не такой крепкий. Таблетки, назначаемые при вирусе иммунодефицита, довольно пагубно сказываются на системе кровообращения. Но, по словам Фираи Нагимовой, терапию подбирают под каждого пациента. Важно вовремя узнать о болезни, чтобы не запустить болезнь.

Чаще всего ВИЧ в Татарстане заражаются жители в возрасте от 30 до 50 лет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане 15 тыс. ВИЧ-инфицированных.