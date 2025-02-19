В прошлом году в Татарстане с нарушителей миграционного режима взыскали почти 300 млн руб

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В 2024 году суды Татарстана взыскали с нарушителей миграционного законодательства почти 300 млн рублей. Об этом сегодня на совещании судей Республики Татарстан по итогам работы за 2024 год рассказал Председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов.

«На 82% увеличилось количество дел, возникших в связи с нарушением иностранными гражданами или лицами без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации. Административному наказанию подвергнуто 107 тыс. лиц, в отчетном году взыскано штрафов на 273 млн рублей», – рассказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что всего за прошлый год в судах Республики Татарстан было рассмотрено 1 млн 230 тысяч дел.