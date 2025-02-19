Суды Татарстана стали реже отправлять осужденных в колонии

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В Татарстане уменьшилось количество приговоров, связанных с реальным лишением свободы. Об этом сегодня на совещании судей Республики Татарстан по итогам работы за 2024 год рассказал Председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов.

«За 2024 год судами Татарстана было рассмотрено 15 тыс. уголовных дел. Осуждены 11 тыс. человек – это на 17% меньше, чем годом ранее. Также на 21% стало меньше осужденных, приговоренных к реальному лишению свободы. При разрешении вопросов об избрании меры пресечения суды стали основываться на том, что содержание под стражей может иметь место лишь в случае невозможности применения более мягкой меры пресечения», – заявил Азат Гильмутдинов.

Также он отметил, что всего за прошлый год в судах Республики Татарстан было рассмотрено 1 млн 230 тысяч дел.