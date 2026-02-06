news_header_top
Общество 6 февраля 2026 14:49

В прошлом году в Татарстане провели 28 пересадок сердца

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В 2025 году татарстанские врачи провели 28 трансплантаций сердца. Об этом на итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ рассказал глава ведомства Альмир Абашев.

«При этом укрепляется взаимодействие с коллегами из федерального центра. Примером трудового подвига наших врачей стала история спасения женщины с тяжелым заболеванием сердца из Набережных Челнов», – напомнил министр.

В Республике растет распространенность болезней системы кровообращения, из тысячи человек болеют 348. Количество увеличилось за счет роста регистрации хронических форм. При этом, около 95% из них охвачены диспансерным наблюдением, благодаря чему, инфарктов и инсультов стало меньше.

В конце 2025 года в Татарстане был открыт 8-й сердечно-сосудистый центр чрескожных вмешательств в городе Чистополь.

#абашев альмир #минздрав татарстана #сердечно-сосудистые заболевания
