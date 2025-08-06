«Должны были спасти обе жизни»: как беременной челнинке после инфаркта пересадили сердце

Инфаркт миокарда у беременной женщины, высший пилотаж врачей, радиация, спецборт МЧС и неземная любовь – что только не сошлось в этой редчайшей, прогремевшей на всю страну истории. Хроника невероятного спасения молодой мамы из Челнов в репортаже «Татар-информа».





Фото: предоставлено Екатериной Самойленко

Первый случай в России, когда беременной подключали искусственное кровообращение

Эта история началась в Набережных Челнах. Екатерина Самойленко совсем недавно вышла в декретный отпуск. Вместе с супругом Дмитрием они воспитывали дочь и ждали второго ребенка. Шла 32-я неделя беременности.

«Беременность проходила отлично. Помню, что за неделю до того злополучного дня у меня болело правое плечо и чуть жгло в груди, я про сердце даже не думала. Вскоре все прошло», – рассказала Екатерина Самойленко.

4 июля Екатерина была в гостях у свекрови. Внезапно появилась сжимающая боль в груди, и она начала терять сознание. Супруг бежал с пятого этажа дома до кареты скорой помощи – нес жену на руках. Екатерина уже мысленно прощалась со своими любимыми, а время и пространство, по ее собственному признанию, ощущались очень странно.

Екатерина плохо помнит, что происходило вокруг в тот момент, поэтому основную часть истории мы воспроизводим со слов супруга Дмитрия.

Фото: предоставлено Антониной Паниной

«Мы прибыли в кабинет шоковой терапии Больницы скорой медицинской помощи. Врачи были удивлены, что у беременной женщины, которая постоянно обследуется, случился обширный инфаркт миокарда. Они предупредили: риск смерти очень велик», – вспоминает Дмитрий Самойленко.

Врачи обнаружили расслоение коронарной артерии, питающей сердце.

«Случаев диссекции коронарных артерий при родах – один на 100 тысяч. Это может происходить в третьем триместре беременности или в послеродовом периоде. Причину достоверно сложно назвать. В каждом случае только предположения. Возможно, повлияли перенесенные ранее простудные заболевания, давшие осложнения на коронарные сосуды и прошедшие бессимптомно», – объяснила «Татар-информу» заместитель главного врача БСМП Челнов по медицинской части Антонина Панина.

На связи с врачами БСМП постоянно находилась главный внештатный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким. Нужно было проводить стентирование, чтобы прижать отслоившуюся стенку сосуда и восстановить кровоток. Чтобы сердце не остановилось, девушку подключили к аппарату ЭКМО – он должен был заменить Екатерине сердце. После этого состояние немного стабилизировалось, это дало возможность врачам поставить стент.

По словам медиков, которые участвовали в спасении Кати, это первый в России случай, когда беременной женщине подключали аппарат ЭКМО.

Фото: предоставлено Антониной Паниной

Нужна пересадка сердца, но перевозить беременную смертельно опасно

Ранним утром 6 июля из Казани в Челны прибыли врачи Республиканской клинической больницы Татарстана и Городской клинической больницы №7 им. Марата Садыкова. Из-за объявленного в тот день плана «Ковер» небо было закрыто, поэтому медикам пришлось добираться до Автограда наземным транспортом, а не на вертолете санавиации.

Расслоение сосуда у Екатерины пошло дальше, случился второй инфаркт. Кардиохирурги установили второй стент. Однако беременность женщины не позволяла использовать весь арсенал доступных медицинских методов.

«Стояла цель – спасти обе жизни. Сердце, поврежденное двумя инфарктами, тянуло два организма и уже не справлялось. За него работал аппарат», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе РКБ.

Стало понятно, что Екатерине придется пересаживать сердце, но перевозить ее вместе с ребенком в утробе было опасно.

«Пациентка была нетранспортабельна даже самолетом. Мы понимали: в небе начнутся роды – умрут и мама, и ребенок», – объяснила заместитель главного врача РКБ по медицинской части Айнагуль Баялиева.

Врачи приняли решение провести экстренное кесарево сечение. К операции готовились так тщательно, как, пожалуй, никогда прежде. Врачебный консилиум две ночи без сна обсуждал все возможные риски. Рассчитывали время вплоть до секунд, готовились останавливать кровотечение из каждого сосуда, распределяли места у операционного стола.

Айнагуль Баялиева: «Пациентка была нетранспортабельна даже самолетом. Мы понимали: в небе начнутся роды – умрут и мама, и ребенок» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если бы мы начали терять пациентку, то сердечно-сосудистые хирурги приступили бы к операции с применением больших доз облучения. Поэтому вся бригада врачей, коих было около 50 человек, надела свинцовые фартуки», – объяснили в пресс-службе РКБ Татарстана.

Врачи ждали массивного кровотечения, так как подключенный аппарат ЭКМО не давал крови свертываться. Кардиохирурги и кардиореаниматологи очень точно рассчитывали дозы препаратов, а рентгенхирурги поставили микрокатетеры для эмболизации маточных артерий. Все это позволило не допустить обширной потери крови – она была бы смертельной.

«Был огромный риск кровопотери. Такой случай в Татарстане был в первый раз. В операционной я думал о том, что никогда ничего подобного раньше я не видел. Самым главным для нас было сохранить жизнь пациентки и дать жизнь ребенку. У акушерских анестезиологов такая специфика – ответственность двойная. Важно спасти и маму, и малыша», – рассказал главный специалист по анестезии и реанимации беременных Минздрава РТ, завотделением 7-й казанской больницы Ренас Аббазов, который тоже участвовал в этой операции.

На свет появилась девочка весом 1702 грамма. После обследования новорожденную передали в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана.

«Кате была нужна пересадка сердца в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов в Москве. Сначала хотели везти на машине скорой помощи по платной дороге. Но план отменили из-за больших трясок и времени. Нам сказали, что будет самолет», – рассказал Дмитрий Самойленко.

Спецборт Ил-76 МЧС России приземлился в аэропорту «Бегишево» в Нижнекамске. Реанимобиль заехал в огромный самолет, который увез супругов Самойленко в Москву.

Пациентку сопровождали ведущие специалисты Минздрава РФ: главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России Владимир Климов вместе с заместителем директора по анестезиологии-реаниматологии Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии Михаилом Кецкало.

11 июля Кате пересадили донорское сердце. 11 июля – день, когда она начала жить заново.

«Я нахожусь в другой реальности, не в своей жизни»

«Потом были три дня в реанимации: лежишь, пьешь по чуть-чуть из шприца, ешь из капельницы. ЭКМО еще был со мной один день, затем его убрали под очередным наркозом. С 14 июля я начала понимать, что происходит вокруг, – до этого все было как в тумане», – вспоминает Екатерина Самойленко.

Сейчас Екатерина проходит лечение в НМИЦ имени Шумакова. Рядом с ней муж – он помогает и поддерживает супругу всем, чем может. Заставляет чаще ходить, разрабатывать легкие, надувая шары, и держит за руку, когда ей больно.

Катя ограничена в движениях руками – у нее была распилена грудина, и сейчас она восстанавливается. Девушка постоянно носит корсет. Ей еще нельзя поднимать руки, опираться на них, а также поднимать тяжести.

«Я пока не могу садиться и вставать, как обычные люди. Помогает специальная веревочка у кровати – я тянусь за нее, и, конечно, всегда помогает муж. Сейчас мне уже легче. Помню, как меня посадили в первый раз, – вестибулярный аппарат чуть не сошел с ума», – сказала Екатерина.

Новое сердце, по словам женщины, она не ощущает как нечто чужеродное – теперь это часть ее тела.

Антибиотики и капельницы пока ее обыденность, впереди ее ждет реабилитация. По словам Екатерины, до конца жизни ее ждет терапия. К тому же после выписки ей нужно будет регулярно показываться врачам в Москве.

«Сейчас я нахожусь в другой реальности, не в своей жизни. Время идет иначе. Это просто временный этап, и мы ждем, когда он закончится. Я жду возвращения к старшей дочери и хочу забрать вторую. Хочется обычной нормальной жизни», – поделилась женщина.

Екатерина вспоминает: находясь в лапах смерти, ни о чем произошедшем с ней в жизни она не сожалела. Думала лишь, что не стоит зацикливаться на материальных вещах, нужно больше времени тратить на путешествия и больше его проводить с детьми.

«Страшно, когда смерть рядом. Цените жизнь», – подытожила Екатерина.

Фото: предоставлено Екатериной Самойленко

«Мы обещали Кате, что она будет жить»: эмоции и воспоминания героев истории

В пресс-службе Горздрава Челнов «Татар-информу» рассказали, что пациентка находилась на особом личном контроле первого заместителя министра здравоохранения РТ Альмира Абашева. Он принимал непосредственное участие в организации всех консультаций, приезде необходимых специалистов в Челны, в организации транспортировки Екатерины в НМИЦ имени Шумакова.

«В любое время дня и ночи был с нами на связи. Его участие было неоценимо», – рассказала Антонина Панина.

«Было бы несправедливым умолчать о том, что этот счастливый случай состоялся и благодаря Рафаэлю Шавалиеву – бывшему главному врачу РКБ. Он был в курсе происходящего с самого начала. Благодаря его усилиям пациентку отправили в Москву как можно скорее», – подчеркнула Айнагуль Баялиева.

«В один момент Екатерина пришла в себя и спросила, проснется ли после кесарева сечения. Врачи обещали ей, что она будет жить. До сих пор у всех слезы и мурашки от этой истории», – рассказали в пресс-службе РКБ Татарстана.

Заместитель главного врача БСМП Челнов по медицинской части Антонина Панина вспоминает, что в те дни она практически не выходила из больницы.

«⁠Очень тяжело было видеть, как молодая мама погибает на глазах. Мы выкладывались на 1000%, делая всё, что было в наших силах, и даже больше. Реаниматологи, ренгенхирурги, акушеры – мы боролись за каждую минуту, шли маленькими шажочками, очень осторожно, стараясь просчитать все возможные риски. Только все вместе мы смогли это сделать. За Катю переживали все. Фельдшеры скорой помощи, привозя очередного пациента, спрашивали, как у нее дела. В БСМП, кажется, не было ни одного человека, кто бы остался равнодушным к происходящему. Отдельной истории заслуживает главный врач Камского детского медицинского центра Альберт Хаертдинов. Он, будучи в тот момент нашим пациентом, не остался в стороне и активно нам помогал как акушер, а также консультировал и организовывал работу своих специалистов в наших стенах», – поделилась Антонина Панина.

Видео: страница БСМП Набережные Челны в «ВК»

В Татарстане Екатерину и Дмитрия ждут две дочки – шестилетняя Ева и новорожденная Зоя.

Зоя пока находится в ДРКБ, родители каждый день узнают информацию о ее состоянии и наблюдают ребенка по видеосвязи. Сейчас Зоя дышит уже сама, без ИВЛ, ест по 20-25 граммов, хотя в первые дни ела всего по 8.

Еве сказали, что у мамы заболело сердце, но Екатерина и Дмитрий еще не решили, нужно ли рассказывать ей о пересадке, – не знают, как ребенок отреагирует на услышанное.

«В те первые два дня я вообще из больницы не выходил. Ждал любую информацию, но хороших новостей не было. Приходил домой, меня спасала только старшая дочь – она улыбалась и отвлекала от ужасных мыслей и сильных переживаний. В одиночестве я бы вряд ли смог от них отвертеться», – вспоминает Дмитрий Самойленко.