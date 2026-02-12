В прошлом году в Татарстане произошло порядка 25 тысяч ИТ-преступлений

Фото: © Кирилл Гумиров /«Татар-информ»

В 2025 году в Татарстане произошло почти 25 тыс. преступлений с использованием ИТ-технологий. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник Управления по борьбе с киберпреступностью МВД по РТ Руслан Гумеров.

«Из общего числа зарегистрированных ИТ-преступлений 61%, или 15 тысяч, – это кражи со счетов», – сообщил он.

Руслан Гумеров добавил, что ущерб от действий дистанционных мошенников в прошлом году составил почти 6 млрд рублей.