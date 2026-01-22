В 2025 году в Татарстане снизилось количество ИТ-преступлений

В 2025 году число ИТ-преступлений в Татарстане сократилось, об этом сообщил министр внутренних дел РТ Дамир Сатретдинов сегодня на итоговой коллегии МВД Татарстана.

Он рассказал, что почти половина из этих преступлений — это различные виды хищений, их было зафиксировано более 15 тысяч. А также указал на важность этой проблемы и сказал, что нужно придумать новые методы борьбы с такими преступлениями.

В целом, по количеству ИТ-преступлений Татарстан занимает шестую строчку среди регионов России. За год в республике их зарегистрировано около 25 тысяч. Среди них: более 12 тысяч — обман, почти 3 тысячи — снятие денег со счетов, около 3,5 тысячи — оборот наркотиков, свыше 4 тысяч — взлом компьютерных систем и 300 случаев вымогательства. Общий ущерб, нанесенный такими преступлениями, составил 170 миллионов рублей.