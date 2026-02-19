В прошлом году в Татарстане полицейские накрыли пять нарколабораторий

В 2025 году в Татарстане полицейские накрыли пять нарколабораторий. Об этом на 18-м заседании Государственного Совета РТ седьмого созыва сообщил министр внутренних дел по республике Дамир Сатретдинов.

По его словам, в прошлом году полицейские Татарстана установили более 1,2 тысячи лиц, совершивших наркопреступления, – это лучший показатель в ПФО. Расследовано свыше 2 тысяч таких деяний, перекрыто 32 нелегальных канала поставки наркотиков.

Большая часть изъятых наркотиков в республике – синтетические. Основным способом распространения запрещенных веществ остается бесконтактный, через интернет, с использованием криптовалюты и электронных средств платежа. Подробный репортаж об отчете министра читайте по ссылке.