news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 19 февраля 2026 16:11

В прошлом году в Татарстане полицейские накрыли пять нарколабораторий

Читайте нас в
Телеграм

В 2025 году в Татарстане полицейские накрыли пять нарколабораторий. Об этом на 18-м заседании Государственного Совета РТ седьмого созыва сообщил министр внутренних дел по республике Дамир Сатретдинов.

По его словам, в прошлом году полицейские Татарстана установили более 1,2 тысячи лиц, совершивших наркопреступления, – это лучший показатель в ПФО. Расследовано свыше 2 тысяч таких деяний, перекрыто 32 нелегальных канала поставки наркотиков.

Большая часть изъятых наркотиков в республике – синтетические. Основным способом распространения запрещенных веществ остается бесконтактный, через интернет, с использованием криптовалюты и электронных средств платежа. Подробный репортаж об отчете министра читайте по ссылке.

#заседание госсовета рт #нарколаборатория #МВД по РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Время сухура и ифтара в Казани на Рамадан-2026

Время сухура и ифтара в Казани на Рамадан-2026

19 февраля 2026
«Нарушители получат наказание по закону»: что известно об обрушении крыши склада в РТ

«Нарушители получат наказание по закону»: что известно об обрушении крыши склада в РТ

18 февраля 2026