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Происшествия 15 января 2025 13:29

В прошлом году в ДТП с участием грузовиков в Казани погибли восемь человек

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За 2024 год на территории столицы Татарстана произошло 126 ДТП с участием грузовых автомобилей. В результате погибли восемь человек, еще 146 получили травмы. Такую статистику приводит Госавтоинспекция Казани.

В минувшее воскресенье на улице Серова в Казани водитель грузового автомобиля Sitrak сбил 75-летнюю женщину. От полученных травм пешеход скончалась на месте.

Автоинспекторы убедительно просят казанцев соблюдать ПДД.

#ДТП #статистика ДТП #госавтоинспекция казани
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