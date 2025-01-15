В прошлом году в ДТП с участием грузовиков в Казани погибли восемь человек

За 2024 год на территории столицы Татарстана произошло 126 ДТП с участием грузовых автомобилей. В результате погибли восемь человек, еще 146 получили травмы. Такую статистику приводит Госавтоинспекция Казани.

В минувшее воскресенье на улице Серова в Казани водитель грузового автомобиля Sitrak сбил 75-летнюю женщину. От полученных травм пешеход скончалась на месте.

Автоинспекторы убедительно просят казанцев соблюдать ПДД.