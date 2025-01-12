Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На улице Серова в Казани насмерть сбили пешехода
Сегодня вечером на улице Серова в Казани произошло смертельное ДТП.
По предварительной информации, грузовой автомобиль «КамАЗ» насмерть сбил пешехода. Подробности случившегося уточняются.
UPD. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло примерно в 16:05. Водитель грузового автомобиля сбил 75-летнюю женщину. От полученных травм пешеход скончалась. Сейчас на месте работают автоинспекторы.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников