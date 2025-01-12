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Происшествия 12 января 2025 18:25

На улице Серова в Казани насмерть сбили пешехода

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На улице Серова в Казани насмерть сбили пешехода

Сегодня вечером на улице Серова в Казани произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, грузовой автомобиль «КамАЗ» насмерть сбил пешехода. Подробности случившегося уточняются.

UPD. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло примерно в 16:05. Водитель грузового автомобиля сбил 75-летнюю женщину. От полученных травм пешеход скончалась. Сейчас на месте работают автоинспекторы.

#ДТП жертвы #сбили пешехода
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