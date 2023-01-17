В прошлом году сотрудники Росгвардии пресекли более 3 тысяч правонарушений в Татарстане

За 2022 год подразделения вневедомственной охраны обеспечили безопасность более 15 тысяч объектов различных форм собственности, а также более 34,5 тысячи мест проживания граждан. Об этом сообщили на итоговой коллегии Управления Росгвардии по РТ с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

В прошлом году наряды вневедомственной охраны во время патрулирования выявили 472 преступления, пресекли более трех тысяч административных правонарушений, а также нашли и задержали 38 человек, которые находились в розыске.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что за 2022 год росгвардейцы задержали в Татарстане почти 200 преступников.