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Происшествия
17 января 2023  16:44
Павел Климчак

За 2022 год росгвардейцы задержали в Татарстане почти 200 преступников

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Сегодня на итоговой коллегии Управления Росгвардии по РТ с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина были подведены итоги работы ведомства за 2022 год. Главными задачами и направлениями работы ведомства были охрана общественного порядка, борьба с терроризмом и экстремизмом и участие в оперативно-профилактических и разыскных мероприятиях.

Всего за прошлый год в Татарстане во время оперативных мероприятий задержали 195 человек, из них 64 – по подозрению в совершении преступления, в том числе трое из них за преступления экстремистской и террористической направленности.

Специалисты-взрывотехники в 2022 году обследовали 470 объектов на наличие опасных предметов, обнаружено и обезврежено 14 взрывоопасных предметов.

#росгвардия
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