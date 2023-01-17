В прошлом году Росгвардия проверила всех владельцев оружия в Татарстане

Под контролем сотрудников лицензионно-разрешительной работы находятся 430 частных охранных организаций и более 43 тысяч жителей республики, на руках у которых более 75 тысяч единиц огнестрельного оружия. Об этом рассказали на итоговой коллегии Управления Росгвардии по РТ с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

В 2022 году сотрудники Управления Росгвардии по РТ вместе с коллегами из МВД по Татарстану проверили всех владельцев оружия в республике.

В результате этих проверок были изъяты 437 единиц оружия и более 700 патронов у граждан, а также 8 единиц оружия и 660 патронов у юрлиц. Добровольно татарстанцы сдали более 1900 единиц оружия, которое хранилось у них незаконно.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в прошлом году сотрудники Росгвардии пресекли более 3 тысяч правонарушений в Татарстане.