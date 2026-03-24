Минздрав РТ о диспансеризации: «5 видов рака можно обнаружить, когда нет даже симптомов»

Диспансеризация уверенно доказывает свою эффективность в сохранении здоровья и жизней жителей Татарстана. О достигнутом в прошлом году и намеченном на 2026-й в превентивной медицине рассказали сегодня представители республиканского Минздрава на брифинге в Доме Правительства Татарстана.





Профилактическая медицина в стране набирает обороты

Врачи осмотрели почти полтора миллиона татарстанцев

«На протяжении последних пяти лет задан четкий курс на то, чтобы профилактическая медицина в стране набирала обороты. Начиная с 2022 года растет количество людей, которые должны пройти осмотр в течение года. Так, перед нами стоит задача охватить профилактическими мероприятиями до 70% людей старших возрастных групп к 2030 году», – с этих данных начал сегодня брифинг в Кабинете Министров Татарстана министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

В прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры в Татарстане прошли 1 463 809 человек. В процессе профилактических мероприятий выявлено 126 тысяч новых случаев заболеваний: 45 тысяч из них – заболевания сердечно-сосудистой системы, 1 859 случаев – злокачественные новообразования, а также порядка 2 тысяч случаев сахарного диабета.

«В 2025 году в Татарстане промышленную диспансеризацию прошли 193 тысячи работников предприятий. Более тысячи юридических лиц приняли участие в проведении этих мероприятий. Благодарю руководителей трудовых коллективов за их бережное отношение к своим сотрудникам», – рассказал Альмир Абашев.

Кроме того, в прошлом году 27 мобильных пунктов диспансеризации провели более 300 тысяч исследований у жителей сел Татарстана. 42 803 человека были госпитализированы в медицинские учреждения.

Среди нововведений – проверка липидного профиля крови для профилактики атеросклероза среди тех, кому нет 40 лет

В диспансеризации появятся новые анализы

От итогов прошедшего года министр здравоохранения перешел к планам на 2026-й.

«В планах у нас провести 1 483 868 осмотров в рамках диспансеризации, 5 040 осмотров в рамках углубленной диспансеризации и 195 192 профилактических осмотра взрослого населения. В этом году диспансеризацию репродуктивного здоровья в Татарстане пройдут 557 718 человек – мероприятие предусмотрено нацпроектом ‘’Семья’’», – рассказал Альмир Абашев.

Среди нововведений в превентивной медицине республики – проверка липидного профиля крови для профилактики атеросклероза среди тех, кому нет 40 лет. Татарстанцы в возрасте 18-39 лет имеют возможность пройти это исследование раз в шесть лет. Введен новый анализ для проверки уровня липопротеина – это поможет просчитать риски инфаркта даже при нормальном уровне холестерина в крови.

Для женщин 21-49 лет один раз в пять лет добавлен тест на наличие вируса папилломы человека, который влияет на шанс развития рака шейки матки.

«Особое внимание будет уделено защитникам Отечества. Диспансеризация участников СВО проводится в течение месяца после их прибытия в Татарстан. У нас будут организованы дополнительные обследования и консультации не позднее трех дней для горожан и десяти дней для селян после прохождения ими первого этапа диспансеризации», – сказал глава Минздрава РТ.

Заболеваемость болезнями системы кровообращения снижается

За шесть лет в Татарстане на 16,3% снизилась заболеваемость болезнями системы кровообращения, сообщила главный внештатный кардиолог Минздрава республики Зульфия Ким.

В 2019 году заболеваемость на 100 тысяч населения составляла 4815,5 случая. С этого времени показатель снижался, хотя и несколько вырос в 2022 году. Сегодня заболеваемость составляет 4030,1 случая.

«Динамика заболеваемости снижается. Мы более активно проводим профилактические мероприятия, которые позволяют выявить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний», – отметила Зульфия Ким.

В частности, основные факторы риска ишемической болезни сердца, самой распространенной патологии системы кровообращения, выявляют именно на диспансеризации. Это повышенное давление, высокий уровень холестерина и курение. Комбинация этих факторов увеличивает риск смерти пациента на 75%.

«На диспансеризацию мы приглашаем с 18 лет, даже если вы не ощущаете проблем с сердечно-сосудистой системой. Всем пациентам мы оцениваем антропометрические данные, уровень холестерина, сахара в крови, давления. Записываем кардиограмму и оцениваем абсолютный и относительный сердечно-сосудистый риск. Пациента консультирует доктор, который направляет на второй этап диспансеризации, если есть на то показания», – объяснила главный внештатный кардиолог Минздрава РТ.

В 2025 году раком заболели 900 татарстанцев

«С 2020 года прирост заболеваемости злокачественными новообразованиями в Татарстане составил 31,1% и впервые превысил порог в 500 случаев на 100 тысяч населения. В абсолютных числах количество выявленных случаев в 2025 году составило 20 371, что на 5 843 случая больше показателя 2020 года. За последний год прирост составил 899 случаев», – привел статистику главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РТ Эдуард Нагуманов.

Чаще всего у татарстанцев диагностируют колоректальный рак, меланому кожи, рак молочной железы, легкого и предстательной железы. При этом диспансеризация позволяет выявить их на той стадии, когда еще нет никаких симптомов. По направлению «онкология» в ней предусмотрены технологии для выявления новообразований шейки матки, молочных желез, толстой кишки, простаты, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Нагуманов отметил, что скрининговая технология работает эффективно при соблюдении ключевых условий:

охват скринингом не менее 70%;

регулярность не реже одного раза в два года.

«Более активная работа медицинских организаций по данному направлению позволила увеличить количество обследованных, что и отразилось на большем количестве впервые выявленных случаев. Тем не менее есть существенная разница между объемом планового задания и участием в нем населения. Это значит, что существенный контингент наших сограждан, которые не пришли на диспансеризацию, не воспользовался этой возможностью», – констатировал Эдуард Нагуманов.

Эффект диспансеризации наглядно виден на примере одного из ключевых показателей – одногодичной летальности. Показатель снижается.

«Осталось только каждому из нас прийти на диспансеризацию в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС и повысить шансы сохранить себе здоровье. Кстати, коллектив Республиканского онкодиспансера уже в начале года прошел диспансеризацию», – отметил главный внештатный онколог Минздрава РТ.

Министр здравоохранения РТ наметил три ключевых направления в проведении профилактических мероприятий:

обеспечение доступной помощи;

рост технологий;

коммуникация с населением.

«Наша задача – охватить диспансерным наблюдением 100% вновь выявленных заболеваний. А пациентам нужно все-таки обращать внимание на диагнозы, которые выставляются врачами, и вовремя вставать на учет», – подчеркнул Альмир Абашев.