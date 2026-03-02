news_header_top
Общество 2 марта 2026 16:10

В прошлом году от отравления алкоголем умерли 170 татарстанцев

В 2025 году от отравления алкоголем скончались 170 жителей Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Всего за прошлый год зарегистрировано 522 случая острых отравлений алкоголем. Основная доля пострадавших – совершеннолетние (83,7%). Значительно реже фиксировались случаи среди подростков (8,6%) и детей (7,7%). В статистике традиционно преобладают мужчины.

Летальным исходом закончились 170 случаев отравления спиртным. Показатель ниже уровня прошлого года на 32% – тогда умерли 250 жителей республики.

#отравление алкоголем #летальный исход #Здоровье
