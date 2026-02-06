В Татарстане снизилась смертность от отравлений алкоголем

За прошлый год в Татарстане количество смертельных отравлений алкоголем снизилось на 32%. Об этом на итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ рассказал глава ведомства Альмир Абашев.

Помимо летальных исходов наблюдается снижение количества алкогольных психозов на 21%.

«5511 человек прошли процедуру кодирования, у половины из них достигнута стойкая ремиссия. В рамках проекта «Точка трезвости», направленного на родителей, злоупотребляющих алкоголем, удалось сохранить в семьях более 1200 детей», – рассказал Абашев.