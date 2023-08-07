В прощальном матче Даниса Зарипова сыграют Овечкин, Дацюк, Морозов и Ковальчук

9 августа в «Татнефть Арене» состоится прощальный матч Даниса Зарипова, в котором примут участие звезды мирового хоккея — Александр Овечкин, Павел Дацюк, Алексей Морозов, Илья Ковальчук и другие прославленные спортсмены. Событие на деловом понедельнике анонсировал председатель Комитета физической культуры и спорта горисполкома Линар Гарипов.

«Впервые в истории хоккейного клуба „Ак Барс“ будет выведен из обращения игровой номер трехкратного чемпиона мира, пятикратного обладателя Кубка Гагарина, заслуженного мастера спорта России — игрока под номером 25 Даниса Зарипова», — отметил спикер.

Матч начнется в семь часов вечера. Мэр Казани Ильсур Метшин обратился к горожанам с призывом посетить игру.

«Призываем казанцев прийти на трибуны и поболеть за хоккеистов. Уверен, что наши любители хоккея уделят особое внимание прощальному матчу Даниса Зарипова», — отметил глава города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Данис Зарипов завершил профессиональную карьеру, но финальную точку еще не поставил. Подробнее читайте в статье «Зарипов — о новом «Ак Барсе» и приезде Овечкина».