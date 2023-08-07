Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В прощальном матче Даниса Зарипова сыграют Овечкин, Дацюк, Морозов и Ковальчук
9 августа в «Татнефть Арене» состоится прощальный матч Даниса Зарипова, в котором примут участие звезды мирового хоккея — Александр Овечкин, Павел Дацюк, Алексей Морозов, Илья Ковальчук и другие прославленные спортсмены. Событие на деловом понедельнике анонсировал председатель Комитета физической культуры и спорта горисполкома Линар Гарипов.
«Впервые в истории хоккейного клуба „Ак Барс“ будет выведен из обращения игровой номер трехкратного чемпиона мира, пятикратного обладателя Кубка Гагарина, заслуженного мастера спорта России — игрока под номером 25 Даниса Зарипова», — отметил спикер.
Матч начнется в семь часов вечера. Мэр Казани Ильсур Метшин обратился к горожанам с призывом посетить игру.
«Призываем казанцев прийти на трибуны и поболеть за хоккеистов. Уверен, что наши любители хоккея уделят особое внимание прощальному матчу Даниса Зарипова», — отметил глава города.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Данис Зарипов завершил профессиональную карьеру, но финальную точку еще не поставил. Подробнее читайте в статье «Зарипов — о новом «Ак Барсе» и приезде Овечкина».
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт